Княгиня Монако Шарлен посетила приют для носорогов в Южной Африке

Ее Светлость княгиня Монако Шарлен недавно побывала в родной Африке (она родом из Зимбабве), где посетила уникальный приют для носорогов. Это место, где ухаживают за животными и занимаются реабилитацией телят носорогов, осиротевших в результате браконьерства, находится в провинции Лимпопо, но точное место нигде не указано по соображениям безопасности.

Княгиня Шарлен, известный боец за сохранение дикой природы, поддерживает и эту некоммерческую организацию. О своей поездке Ее Светлость сообщила, опубликовав серию фотографий в своем аккаунте Instagram. Снимки были сделаны знаменитым фотографом, специалистом по съемке дикой природыь Кристианом Сперке. На них видно, как княгиня вместе со специалистами ухаживает за покалеченными носорогами. На одной из фотографий, где княгиня обнимает носорога, появилась надпись – цитата Ее Светлости:

Спасибо, что не забываете о нас.

Видимо, эта поездка и стала причиной ее отсутствия на гонках в Монако в начале мая, посмотреть на которые пришли ее супруг, князь Альбер и 6-летние близнецы – Жак и Габриэлла.

Согласно статистике, каждые 22 часа в Южной Африке браконьеры убивают одного носорога ради его рога. Одна из мер по сохранению популяции африканских носорогов – это отпиливание рога. Княгиня Шарлен стала свидетельницей такой процедуры, которую защитники животных делают максимально деликатно.

Кстати, на фотографиях можно рассмотреть экстремальную стрижку княгини. Сначала Шарлен сделала короткое каре с челкой как у главного редактора американского Vogue Анны Винтур, а в январе этого года выбрила левую сторону головы и затылок, остальные волосы постригла на манер ирокеза, но одностороннего. После этого, конечно же, многие пользователи интернета раскритиковали бьюти-преображение княгини. В интервью французскому журналу Point de Vue Шарлен рассказала, что она обо всем этом думает, а также отметила, что ее новая смелая прическа нравится не только ей – ее одобрили и князь Альбер, и дети:

Для меня важно то, что Жак и Габриэлла обожают меня в новом образе. Что касается принца, его первоначальное удивление уже прошло, и теперь ему стрижка тоже очень нравится.

Последний раз княжеское семейство выходило на публику в полном составе в январе этого года по случаю главного национального праздника Монако – Дня святой Девоты.