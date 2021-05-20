По стопам Селены Гомес: как безболезненно перейти от темных волос к блонду

Как покраситься в блонд, если вы – жгучая брюнетка, как Селена Гомес? Рассказывает Семен Маликов, творческий партнер L’Oréal Professionnel, арт-директор и управляющий салона Else Style.

Селена Гомес до… … и после окрашивания

Выбирать теплый блонд

Стилист Селены постарался и грамотно выбрал оттенок волос. У нее теплый цветотип – и блонд тоже теплый, песочно-золотистый (кстати, один из самых актуальных вариантов).

Оставлять корни темными

Это единственный способ “подружить” темные брови и блонд. Если сделать total blond от самых корней, то на фоне смуглой кожи он будет выглядеть как парик.

Быть готовой к дополнительным тратам

Азиатские и кавказские волосы требуют более мощных продуктов для осветления и более агрессивных схем. Но индустрия шагнула вперед, и у нас теперь есть защита волос во время осветления (например, Smart Bond у L’Oreal Professionnel, который восстанавливает разрушенные белковые связи в волосе).

…И к более частому окрашиванию

Зона перехода из темного в светлый – место, к которому притягивается взгляд. Это может идти и в плюс, и в минус. Например, у вас красивые глаза – логично сделать темные корни. Но если светлые пряди отрасли до подбородка, а он не очень красивый, то и взгляд будет притягиваться сюда. А у Селены Гомес подбородок довольно тяжелый. Скорее всего, ей придется довольно часто обновлять цвет по мере отрастания волос.

Озадачиться уходом после осветления

После столь сильного осветления, особенно если оно происходит за 1–2 подхода, волосы станут жестче и суше. Пригодится питательный уход, который будет возвращать волосам эластичность и блеск.

Средства ухода, разработанные для светлых и окрашенных волос