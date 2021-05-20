В Бразилии выпустили первую партию «Спутника V»

Фармацевтическая компания Uniao Quimica произвела в Бразилии первую партию вакцины против коронавируса «Спутник V», сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

«В Бразилии произведена первая партия «Спутника V». Ведущим бразильским фармпроизводителем Uniao Quimica была выпущена партия российского препарата», – говорится в сообщении в Telegram-канале российской вакцины.

После того, как произведенный в Бразилии препарат пройдет процедуру контроля качества в Центре имени Н. Ф. Гамалеи, он будет экспортироваться в другие страны Латинской Америки, добавили в РФПИ.

Напомним, 7 мая глава компании Фернанду Маркес заявил, что фармацевтическая компания Uniao Quimica начнет производство вакцины против коронавируса «Спутник V» в Бразилии, не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору (Anvisa).

Ранее национальное агентство по санитарному надзору Бразилии (Anvisa) не разрешило импорт и использование в стране российской вакцины от коронавируса «Спутник V», ссылаясь на отсутствие полного комплекта документов. Бразильская фармакологическая компания Uniao Quimica, представляющая Российский фонд прямых инвестиций, заявила, что агентство действует в интересах производителей других вакцин.