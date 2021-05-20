Пашинян подтвердил подлинность попавшего в сеть проекта по границе с Азербайджаном

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян подтвердил подлинность циркулирующего в соцсетях проекта по границе, который планируется подписать с Азербайджаном.

«Прозвучал вопрос, является ли опубликованный документ тем документом, о котором я говорил. Да, это точно тот документ, который, по моему убеждению, армянские оппозиционные круги получили из Азербайджана, как и другие сведения», – цитирует Пашиняна РИА «Новости».

При этом уточняется, что президент Армении Армен Саркисян не участвовал в обсуждениях по поводу нового документа. «Президент республики не был и не вовлечен в процессы и обсуждения, касающиеся предполагаемого документа. Следовательно, он абсолютно не проинформирован об этом документе, тем более о его деталях. Президент уверен, что подобные процессы должны быть максимально прозрачными и должны быть привлечены все заинтересованные стороны», – заявили в администрации президента.

Ранее зять бывшего президента Армении Сержа Саргсяна, бывший посол страны в Ватикане Микаел Минасян обнародовал страницу документа, который, по его словам, якобы является текстом трехстороннего заявления глав Армении, РФ и Азербайджана. В документе речь идет о решении создать совместную комиссию по вопросам делимитации армяно-азерайджанской границы с ее последующей демаркацией.

В четверг Пашинян сообщил о планах подписать новый документ по итогам трехсторонних переговоров с участием РФ и Азербайджана.

Минобороны Армении сообщало, что 12 мая азербайджанские вооруженные силы попытались провести определенные работы «по уточнению границ» на одном из приграничных участков Сюникской области. При этом в ведомстве не уточнили, какие конкретно работы проводили азербайджанские военные. Ситуацию на границе обсуждали в среду главы МИД Армении и РФ Ара Айвазян и Сергей Лавров. ОДКБ заявляла, что в случае обострения ситуации на границе Армении и Азербайджана примет необходимые меры.

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян заявил, что написал письмо президенту РФ Владимиру Путину с просьбой о помощи, в том числе военной, из-за ситуации в Сюникской области.