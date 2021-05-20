Стелла Ву из Эано — не типичный основатель стартапа в области строительных технологий

Ремонт дома — занятие увлекательное, но зачастую сопряженное с трудностями.

Один стартап, который стремится сделать процесс более простым, дешевым и менее стрессовым, помогая людям управлять процессом ремонта дома, собрал 6 миллионов долларов, чтобы помочь ему расти еще быстрее. Builders VC возглавили раунд, в котором участвовали соучредитель Celtic, Newfund и Wish Дэнни Чжан.

Стелла Ву, которая раньше работала менеджером по развитию в Wish, на собственном опыте узнала о болевых точках, связанных с этим процессом, когда она купила собственный дом в 2017 году.

«Я поняла, что в ремонтном помещении было много разрозненных проблем, особенно когда дело касалось отдельных рабочих», — вспоминает она. «Они не были надежными и плохо общались».

Поэтому в 2019 году она объединилась с другим бывшим сотрудником Wish, Дэнни Юнгом, чтобы начать. Эано, стартап из Сан-Франциско, цель которого — провести домовладельца через ремонт и помочь индивидуальным подрядчикам найти новых клиентов. Эано также работает над такими проектами, как строительство ADU (вспомогательные жилые единицы).

По словам Ву, поскольку в прошлом году из-за пандемии COVID-19 все больше людей проводили дома дома, контрактная выручка стартапа выросла в 5 раз. А в первом квартале этого года бизнес вырос на 70% по сравнению с прошлым годом.

По ее словам, Eano предлагает конкурентоспособные и прозрачные цены, чтобы домовладельцы не были удивлены продолжением проекта реконструкции. Его автоматизированный процесс отслеживает все коммуникации и прогресс в одном месте, и компания расширила то, что она описывает как «сеть опытных местных профессионалов», которые полностью лицензированы, проверены и застрахованы, что позволяет домовладельцам участвовать в проектах.

«Есть все эти индивидуальные подрядчики, и даже при том, что они очень доступны, им очень трудно добраться до домовладельцев, поскольку у них не так много ресурсов», — сказал TechCrunch китайский иммигрант Ву. «Так что они приходят к нам, и мы в основном обо всем позаботимся». На данный момент Eano работает в районе залива и в Лос-Анджелесе, а в этом году планирует расшириться до Сиэтла и Хьюстона.

Компания планирует взять свой новый капитал и «углубиться в продуктовую сторону».

Став клиентом, домовладельцы могут использовать Eano для выбора определенного пакета модернизации, а затем они могут проверять ход проекта, общаться с командой и даже видеть прогресс с помощью видеороликов.

«Мы также помогаем подрядчикам упростить общение и получение платежей», — сказал Ву. «Мы также помогаем этим индивидуальным подрядчикам укреплять бренд и помогаем им в администрировании и поддержке клиентов с нашим программным обеспечением».

Джим Ким из Builders VC сказал, что впервые встретил Ву и Юнга, когда они были в Wish.

«Мы инвестируем в людей, и когда вы можете найти чрезвычайно талантливых предпринимателей, которые построили успешные компании и все еще жаждут победы, вы прыгаете с пустым чеком», — сказал он. «Нам нравится миссия Eano — объединить стратегию поиска продуктов, аналогичную Wish, с технологиями, чтобы обеспечить лучший опыт для всех участников устаревшей строительной отрасли».

Ким также впечатлен тем фактом, что Ву стремится доказать, что «не обязательно быть 55-летним мужчиной в ботинках со стальным носком, чтобы оказать существенное влияние на строительство».

«Нам нравится этот дух — он соответствует нашему мнению о поддержке предпринимателей, которые не вписываются в стереотипные рамки», — сказала Ким.