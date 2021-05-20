В Великобритании начались первые испытания бустерной вакцины против COVID-19



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Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок (Matt Hancock) анонсировал клинические испытания Cov-Boost, в ходе которых будет определена эффективность третьей дозы вакцины препаратов семи производителей: AstraZeneca, Pfizer и BioNTech, Moderna, Novavax, Valneva, Janssen и Curevac. Это первые в мире исследования подобного рода, необходимые для получения данных о влиянии бустерной дозы вакцины на иммунный ответ ранее привитых пациентов.

Испытания начнутся в июне и будут проводиться в медицинских центрах в разных городах королевства с участием 2886 добровольцев, которые ранее уже прошли вакцинацию. Каждый из них получит третью дозу одного из семи препаратов не менее чем через 10-12 недель после введения первого компонента. Предполагается, что участники, получившие первые две дозы препарата одного производителя, могут получить вакцину другой фирмы.

Ученые будут контролировать иммунный ответ привитых участников через 24, 84, 308 и 365 дней после прививки с помощью анализов крови. Также добровольцы будут регулярно заполнять анкеты о своем самочувствии и при необходимости связываться с врачом. Первые данные об эффективности и безопасности бустерной вакцины исследователи планируют получить уже в сентябре 2021 года. Предполагается, что препарат, который покажет наилучшие результаты, будет применяться на территории Великобритании в преддверии зимы, когда возможен новый подъем заболеваемости.

Ранее в Великобритании начались первые в мире клинические испытания, в ходе которых переболевших COVID-19 повторно подвергнут воздействию вируса, чтобы больше узнать о механизме заражения и эффективности различных видов лечения. Ученым предстоит рассчитать минимальную инфицирующую дозу коронавируса, чтобы он начал реплицироваться в организме, не вызывая симптомов COVID-19. На второй фазе испытаний, которая стартует летом, участники будут подвергаться воздействию этой дозой вируса.

Затем добровольцев поместят в карантин минимум на 17 дней, где они будут находиться под наблюдением врачей, и в случае появления симптомов получат лечение моноклональными антителами Regeneron.