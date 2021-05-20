Ортопед Шелепов рассказал, как избежать тяжёлых последствий от травм и ушибов

В течение жизни практически каждый сталкивается с получением различных травм и ушибов. Российский ортопед Александр Шелепов рассказал, как избежать тяжёлых последствий от всевозможных повреждений.

Сегодня, во Всемирный день травматолога, Шелепов объяснил, что даже обычный ушиб может стать причиной серьёзных проблем со здоровьем: от отёков до ограничения подвижности суставов. Зачастую подобные травмы случаются у футболистов и баскетболистов, когда человек, увлечённый игрой, не реагирует на боль. Также падения происходят и во время прыжков на батуте, выхода из машины, спуска по лестнице и даже «на ровном месте». В любом случае необходимо определить степень повреждения, исключив переломы лодыжек и костей стопы.

Доктор подчеркнул, что наиболее часто травмируются связочный аппарат коленного, голеностопного, плечевого суставов и мышц спины. В каждом из случаев пациенты испытывают острую боль, а иногда подобные разрывы сопровождаются внутренними кровотечениями, которые весьма опасны.

При незначительных травмах связочного аппарата голеностопного сустава достаточно, ожидая бригаду скорой помощи, приложить что-то холодное к месту ушиба, это облегчит состояние больного. Прибывший врач зафиксирует сустав жёсткой или полужёсткой повязкой, назначит медикаменты, снимающие боль и отёк, и физпроцедуры. Нередко на выздоровление уходит около 1-2 месяцев, а вот вернуться в спорт человек сможет только лишь через месяц после лечения.

Ортопед назвал ещё один вид опасных травм – это повреждение самого мощного и крепкого сухожилия в теле человека, называемого ахилловым. К слову, «Ахиллесова пята» может выдержать тягу на разрыв до 350 килограммов, а в некоторых случаях и даже больше. Тем не менее, это одно из часто травмируемых сухожилий, оказание первой помощи при подобной ситуации состоит в наложении транспортной шины. При лечении частичного повреждения вводится раствор новокаина и накладывается гипсовая повязка, а вот в случае полного разрыва необходима операция.

Источник: nation-news.ru