 

Realme разрабатывает смартфон на новейшем процессоре Snapdragon 778G

20.05.2021, 19:00, Разное
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Смартфон на представленном накануне процессоре Qualcomm Snapdragon 778G выйдет уже скоро. Устройство среднего ценового флагманского сегмента на новейшем чипсете уже сейчас разрабатывает компания Realme.
Бренд Qualcomm два дня назад анонсировал выход новой однокристальной мобильной платформы. Тем временем о грядущем выпуске смартфона, работающем на новом флагманском процессоре среднеценовой категории, уже заявила китайская компания Realme. Шестинанометровым чипсетом Snapdragon 778G оснастят не просто новый гаджет, а целую линейку аппаратов, ради этого бывший суббренд OPPO заключил с Qualcomm договор о сотрудничестве.

Предварительно известно, что серия получит кодовое имя Quicksilver, что в переводе с английского означает «Ртуть». Какими будут остальные технические характеристики девайса, пока не известно, однако применяемая однокристальная система обеспечит ему высокую производительность. Большинство экспертов уверены и в высокой, примерно 144 Герц, частоте обновления изображений на экранной панели будущего смартфона.

Восемь ядер Kryo 670 в чипсете Snapdragon 778G построен на основе Cortex-A78. Их тактовая частота на максимуме достигает 2,4 ГГц. Также этот элемент оборудован модулем графики Adreno 642L и модем Snapdragon X53 для работы в мобильных сетях пятого поколения. Кроме того, использование именно этого SoC означает наличие в Quicksilver от Realme и качественного экрана формата Full HD+.

Источник: 3dnews.ru



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