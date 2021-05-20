“Боже, как красиво”, “Славний українець”. Дикусар станцевал в вышитой бисером вышиванке

Хореограф выполнил на камеру несколько танцевальных движений без музыкального сопровождения, демонстрируя наряд.

“Дмитрий, где же ваша вышиванка?” – Вот она”. Всех с праздником!” – подписал ролик артист, отметив, что рубашка вышита бисером.

“Славний українець”, – отреагировали на публикацию фолловеры.

“Боже, как красиво”, – оценили танец и вышивку пользователи сети.

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Публикация от Dmytro Dikusar (@dikusar_dmitriy)

Контекст:

День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды.

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