“Боже, как красиво”, “Славний українець”. Дикусар станцевал в вышитой бисером вышиванке
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Хореограф выполнил на камеру несколько танцевальных движений без музыкального сопровождения, демонстрируя наряд.
“Дмитрий, где же ваша вышиванка?” – Вот она”. Всех с праздником!” – подписал ролик артист, отметив, что рубашка вышита бисером.
“Славний українець”, – отреагировали на публикацию фолловеры.
“Боже, как красиво”, – оценили танец и вышивку пользователи сети.
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Контекст:
День вышиванки – праздник, призванный сохранить и популяризировать исконные традиции создания вышитой украинской одежды.
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