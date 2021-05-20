Украинская ассоциация футбола назвала места проведения товарищеских игр национальной сборной

Города, которые примут поединки, утвердил исполнительный комитет УАФ.

Игра Украина – Северная Ирландия состоится 3 июня в Днепре на стадионе “Днепр-Арена”, начало – 21.00.

С Кипром украинская сборная проведет матч 7 июня в Харькове на стадионе “Металлист”, поединок начнется в 19.00.

Контекст:

Товарищеские поединки национальной сборной Украины с командами Бахрейна (игра состоится в Харькове 23 мая), Северной Ирландией и Кипром являются частью подготовки к чемпионату Европы.

Матчи Евро 2020 пройдут с 11 июня по 11 июля 2021 года. На чемпионате Европы в группе С Украина стартует 13 июня, соперник – Нидерланды. Через четыре дня украинцы сыграют против команды Северной Македонии, а завершат групповой этап Евро 2020 21 июня игрой против сборной Австрии.

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