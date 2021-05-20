Денисенко: Зеленский начал войну против всех. Он не понимает до конца, что будет в результате, но точно понимает, что воюет за максимальную власть

Война против всех за абсолютную власть. Какую страну строит Зеленский.

Главный посыл, который дал Зеленский, звучит так: “Я уверен в том, что я делаю и не оборачиваюсь назад”. Несмотря на то, что Зеленский выглядел несколько растерянным, трудно подбирал слова, путано говорил – он был более уверенным в себе, чем когда-либо. И это то, чего многие просто не захотят заметить.

Итак, два года Зеленский встретил на заводе “Антонова”, где глобальная проблема – два человека, которые могут реально достроить три самолета для украинских ВВС ушли с завода, и сейчас до конца никто не понимает, как построить эти самолеты. Но это антураж. Перейдем к содержанию.

Первое, что нужно сказать, Зеленский совершенно искренне уверен, что он строит страну с нуля. Он неоднократно это говорил во время своих ответов. Когда мы анализируем и будем анализировать действия Зеленского, мы должны обратить внимание на главный лейтмотив конференции: “Я строю страну с нуля”. До Зеленского, по его версии, ничего не было, потом он пришел, разобрался, понял, что нужно делать, и сейчас он уверен в себе и будет воплощать в жизнь свои замыслы.

Анализ главных посылов пресс-конференции, наверное, нужно начать с темы так называемого внешнего управления. Президент очень артикулировано сказал, что им никто управлять не сможет. Переводя это на человеческий язык, он говорит, что увольнение Коболева без дополнительных консультаций было неслучайным и в дальнейшем, по всем другим подобным кадровым и вообще, важнейшим внутренним вещам, он не собирается ни с кем консультироваться. И сейчас самой интересной будет игра вокруг руководителя САП: решится ли Зеленский назначить “несогласованного” антикоррупционного прокурора, который будет основой всей антикоррупционной вертикали страны…

Второй по значению посыл: референдум по Донбассу. Что будет выноситься – непонятно, но это была явная заготовка и заготовка, прежде всего, для внешнего потребителя. Пассаж Зеленского о заморозке конфликта наводит на мысль, что суть референдума может свестись к закреплению или не закреплению в Конституции Минских договоренностей по так называемому особому статусу. Хотя сейчас все это выглядит больше как некий посыл мировым лидерам: мы готовы выйти из “Минска” путем референдума. Это, правда, ставит в абсолютный тупик всех, но на это, судя по всему, и рассчитывают на Банковой. Что это: поднятие ставок или изысканная форма капитуляции (выход из “Минска” может повлечь развал “Нормандской четверки” при еще не созданной Крымской платформе) – пока говорить рановато.

Отдельно следует остановиться на войне с олигархами. Закон, анонсированный Зеленским, во всяком случае, исходя из его слов, предусматривает две вещи: массовое переписывание каналов и СМИ на третьих лиц с одной стороны (между прочим, интересно понять, региональный телеканал Балоги или Ивахива считаются СМИ, которые делают их олигархами или нет, и какая степень связанности лиц будет допустимой). Однако важно, что сейчас мы войдем в систему глобального перераспределения СМИ и, очевидно, передачи их в подконтрольные власти руки (в условное управление, когда СМИ будут де-факто финансироваться теми же олигархами, но в системе менеджмента появятся “правильные” люди с “правильными” посылами. Второй аспект – начнется избирательная антимонопольная чистка с небольшими элементами, точнее, зачатками правил лоббирования. Или если говорить менее корректно – начнется перераспределение определенных активов. Также следует сказать, что, исходя из слов президента, Петру Порошенко уже сейчас нужно искать себе преемника.

Что касается судьбы Виталия Кличко, то его окружение де-факто признано коррупционерами и можно с большой долей вероятности говорить, что в ближайшее время продолжится накат на окружение Кличко, появятся какие-то “красивые факты”, а когда будет проведена информатака и ряд задержаний, тогда Кличко могут отправить в отставку (судя по всему, это должно произойти в период летнего затишья). Стоит обратить внимание на пассаж Зеленского о том, что Кличко “неправильно себя ведет”. Переводится это так: “Не начинай меня атаковать, потому что будет хуже. Поэтому просто смирись и жди своего заклания”.

Один из важнейших посылов Зеленского – это его переписка с Яной Дугарь, которую подозревают в убийстве Павла Шеремета. Это безусловный колокольчик Арсену Авакову.

И, наконец, еще один момент – отсутствие ответа на вопрос о вакцинации. Зеленский очень хотел себя оправдать, но здесь у него просто нет аргументов.

В целом, сейчас можно четко говорить, что Зеленский точно начал войну против всех. Он не понимает до конца, что в результате этой войны будет, но точно понимает, что он воюет за максимальную власть. А это значит, что правила игры в ближайшие месяцы будут формироваться ежедневно и в ручном режиме. Выиграть в этой игре он сможет только при наличии очень быстрых решений (по сути, это должен быть блицкриг), высокого рейтинга и отсутствия оппозиции. Правда, поверить в то, что олигархи смогут объединиться, сейчас просто невозможно. Поэтому он имеет определенные шансы на победу.

Источник: Vadym Denysenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—