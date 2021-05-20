 

Кулеба сообщил, что послом Украины при НАТО впервые может стать женщина

20.05.2021, 18:58, Новости дня
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“Это новая кандидатура, это женщина. Это будет первая женщина-посол Украины при НАТО в истории”, – сказал Кулеба.

Он сообщил, что сейчас завершается процесс оформление посла в НАТО.

“При международной организации не нужен агреман, там надо пройти сертификацию по безопасности, и именно сейчас человек ее проходит”, – сказал глава МИД.

Имени кандидата он не назвал.

Контекст:

В феврале ZN.UA со ссылкой на источники утверждало, что послом Украины при НАТО, которого нет уже второй год, могут назначить бывшего украинского посла в Великобритании Наталью Галибаренко.

Руководителя миссии Украины при НАТО назначает президент.

Украина активизировала сотрудничество с НАТО в 2014 году на фоне оккупации Крыма Россией и вооруженного конфликта на Донбассе. В конце 2014 года Верховная Рада приняла закон, который предусматривает отказ Украины от политики “внеблоковости”. В соответствии с Военной доктриной Украины, принятой в 2015 году, углубление сотрудничества с НАТО является приоритетной задачей.

В 2018 году НАТО признал за Украиной статус страны-аспиранта – кандидата на членство в Альянсе, в 2020-м Украина получила статус партнера расширенных возможностей.

7 февраля 2019 года украинский парламент принял закон о внесении в Конституцию положения о стратегическом курсе государства на приобретение полноправного членства Украины в Европейском союзе и Организации Североатлантического договора. Закон вступил в силу 21 февраля.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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