 

Белорусский политик Гончарик о перспективах Лукашенко: Все печально закончится

20.05.2021, 18:36, Разное
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По словам эксперта, власти республики намерены реализовать концепцию единства народа. Гончарик уточнил, что сначала режим пытался повлиять на белорусов силой, а затем взялся за чистку информационного пространства. Подтверждением этому, подчеркнул политик, является недавняя блокировка крупного портала TUT.by.

Политик считает, что действия Лукашенко и его подчиненных ни к чему хорошему не приведут. Попытки замолчать фальсификацию президентских выборов, жестокие расправы над протестующими, найти внешних и внутренних врагов, заткнуть рот всем инакомыслящим – это утопия, уверен эксперт.

Гончарик заявил, что перспективы у Лукашенко далеко не радужные. “Все печально закончится”, – сказал он в комментарии “Белорусскому партизану”. Он добавил, что властям нужно в первую очередь думать об экономике и уровне жизни граждан, а не “мудрить” с передачей обязанностей Совету безопасности.

Напомним, 9 мая Александр Лукашенко подписал декрет на случай его убийства. Согласно документу, полномочия главы государства перейдут Совбезу во главе с премьер-министром. Кроме того, в республике будет объявлено чрезвычайное или военное положение.

Александр Лукашенко пошел на такой шаг после задержания группы белорусов, готовивших на него покушение. Детали случившегося раскрыли спецслужбы.



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