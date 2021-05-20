Хвощ прогонит паразитов: натуральные рецепты для здорового сада и огорода

К сожалению, как бы мы ни старались, как бы ни подкармливали и ни оберегали растения в саду и огороде, они все равно могут пострадать от болезней и вредителей. Однако вернуть их к жизни можно, сделав то или иное народное средство из других растений, которое действует максимально эффективно.

Раствор из крапивы

Крапива – это инсектицид, фунгицид и отличная подкормка. С марта и до поздней осени ее можно использовать для обработки больных цветов и слабых овощных культур, так как она богата азотом, калием, кальцием, железом, фосфором и содержит витамины A, B2, C и K, которые стимулируют рост растений и помогают им быть более устойчивыми к различным заболеваниям.

В свою очередь, раствор из крапивы еще и помогает бороться с вредителями. А чтобы сделать это чудодейственное средство, килограмм крапивы нужно мелко нарезать, сложить в большую миску из нержавеющей стали и залить десятью литрами воды. Далее ее нужно поставить в подвал или другое помещение, температура которого должна быть максимум 20-22 градуса Цельсия, и подождать, пока средство забродит. После этого раствор можно разбавить дождевой или колодезной водой, предварительно профильтровав его через тонкую марлю, и можно будет добавлять чудодейственный препарат в воду для опрыскивания пораженных растений.

Рецепт чесночного чая

Если растение повреждено тлей или грибком, то с этой проблемой поможет справиться обыкновенный чеснок. Чтобы сделать раствор из него, нужно 150 грамм очищенного и измельченного чеснока залить пятью литрами воды. Далее емкость поставить на небольшой огонь, вскипятить, дать смеси остыть до комнатной температуры и профильтровать.

После этого нужно будет держать чай холодным и использовать его, чтобы полить им помидоры, огурцы и баклажаны, пораженные клещами, тлей и плесенью. А если полить средством почву вокруг клубники, то средство позволит избавиться в кратчайшие сроки от улиток, которые тоже сильно портят жизнь садоводам.

Хвощ стимулирует рост и цветение

Это растение нужно собирать летом и использовать только надземную часть. Чтобы приготовить из него чудодейственное средство, нужно будет 150 грамм хвоща измельчить и прокипятить 10 минут в десяти литрах воды. Затем его нужно оставить на несколько дней при температуре не выше 22 градусов и отфильтровать. И все, теперь его можно хранить до востребования в холодильнике, чтобы использовать в качестве удобрения раз в три недели, по возможности разбавляя дождевой водой.

Так нужно делать по той причине, что хвощ полевой является хорошим стимулятором для других растений за счет содержания высокого процента кремния. А еще он содержит калий и кальций, марганец, железо, флавоноиды, сложные эфиры кофейной кислоты, сапонины, дубильные вещества, алкалоиды и фитостерины, что делает растения, обработанные раствором из него, более устойчивыми к болезням.