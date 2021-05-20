 

Полтора года вместе: в сети появилось редкое фото Лиама Хемсворта и Габриэллы Брукс

20.05.2021, 18:19, Разное
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18 мая возлюбленная голливудского актера Габриэлла Брукс отметила свое 25-летие. По этому случаю она устроила тихий семейный праздник – только родные и близкие друзья. В числе гостей был и 31-летний Лиам Хемсворт. Подруге именинницы удалось сделать общее селфи, на которое влюбленные попали вместе. Этот снимок, на котором оказалась еще и жена старшего брата актера, Люка Хемсворта – Саманта,  стал первым их общим фото за долгое время.

Влюбленные большую часть времени проводят сейчас на их общей родине, в Австралии. У партнеров много общих интересов, которые помогают им не заскучать: серфинг, плавание и другие виды спорта. По словам инсайдеров, близких к паре, Лиам сейчас невероятно счастлив, даже больше чем в период брака с Майли Сайрус.

Габриэлла Брукс с подругой, Лиам Хемсворт и Саманта Хемсворт

Напомним, впервые о романе Лиама и Габриэллы заговорили в ноябре 2019 года. На волне слухов появились и первые кадры пары. В середине декабря Брукс была замечена с родителями Лиама: фотографы засняли их во время обеда со старшими Хемсвортами. Габриэлла обменялась теплыми объятиями с матерью своего парня, Леони, а после они все вместе отправились в ресторан. А их первые снимки, подтверждающие, что между Лиамом и Габриэллой завязались романтические отношения, появились в сети лишь в середине января 2020-го.

За все время их романа папарацци удавалось сфотографировать их вместе лишь дважды: оба раза это было на родине братьев Хемсвортов в Автралии, на берегу океана во время плавания на серфах. В марте 2020 года романтичные снимки были сделаны у острова Филиппа, когда по волнам катались только Лиам и Габриэлла, а в мае того же года девушка осталась загорать на берегу, тогда как Лиам и его брат Крис Хемсворт ловили волну на пляже австралийского города Байрон-Бэй вдвоем.

Габриэлла БруксЛиам Хемсворт



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