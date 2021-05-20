 

Анджелина Джоли снялась с роем пчел, чтобы привлечь внимание к проблеме их вымирания

20.05.2021, 18:18, Разное
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45-летняя голивудская актриса Анджелина Джоли приняла участие в концептуальной съемке для журнала National Geographic. Ко Всемирному дню пчел издание решило привлечь внимание к проблеме исчезновения пчел нестандартным образом. Фотограф Дэн Уинстерс снял Анджелину, которую буквально облепили эти насекомые. Для создания такого эффекта на тело актрисы нанесли специальные феромоны, которые привлекают пчел.

Референсом для съемки стал черно-белый портрет калифорнийского пчеловода, который был сделан Ричардом Аведоном в 1981 году. Фотограф Дэн Уинтерс рассказал, чтобы пчелы не нанесли вред актрисе, все на съемочной площадке старались их не раздражать. Поэтому на площадке было темно и очень тихо.

Анджелина стояла, покрытая пчелами, абсолютно не шевелясь в течение 18 минут. И ее ни разу не укусили, – отметил фотограф. 

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Публикация от SİNEMA MAKİNİSTİ (@sinegrop)

В журнале говорится, что за несколько последних десятков лет популяция пчел стала стремительно сокращаться. Если пчелы окажутся на грани вымирания, это может повлечь за собой голод. National Geographic также рассказал об инициативе ЮНЕСКО, которую Джоли поддерживает. Согласно этому документу, к 2025 году организация планирует увеличить популяцию пчел на 125 миллионов особей, построив 2,5 тысячи ульев.



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