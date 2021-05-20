Откол крупнейшего в мире айсберга от Антарктиды попал на видео

В Сети появились кадры того, как от Антарктиды откалывается крупнейший в мире айсберг А-76, который по площади больше острова Мальорки.

По информации европейских метеорологов, это крупнейший в истории отколовшийся айсберг. При этом итальянский профессор Фреццотти утверждает, что бывали и больше, передает РИА «Новости».

В среду британские ученые со ссылкой на данные спутника Sentinel-1 сообщили, что самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды.

Напомним, в феврале от Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург.