 

Откол крупнейшего в мире айсберга от Антарктиды попал на видео

20.05.2021, 18:16, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Сети появились кадры того, как от Антарктиды откалывается крупнейший в мире айсберг А-76, который по площади больше острова Мальорки.

По информации европейских метеорологов, это крупнейший в истории отколовшийся айсберг. При этом итальянский профессор Фреццотти утверждает, что бывали и больше, передает РИА «Новости».

В среду британские ученые со ссылкой на данные спутника Sentinel-1 сообщили, что самый большой в мире айсберг А-76, по площади больше Мальорки, откололся от Антарктиды.

Напомним, в феврале от Антарктиды откололся айсберг величиной с Петербург.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

26.04 / Моди заявил о «коронавирусном шторме» в Индии

08.09 / Токсиколог объяснил, почему Навального не могли отравить «Новичком»

08.01 / В Китае рассказали о запуске своей космической станции

13.08 / Врачи рассказали о состоянии Ефремова

13.09 / Палестина отозвала посла из Бахрейна после сообщения о нормализации отношений с Израилем

30.04 / Das Erste – приход к власти Байдена не стал решением всех проблем американо-немецких отношений

23.02 / Меркель заявила о третьей волне коронавируса в Германии

16.11 / Пашинян призвал военных из Карабаха решить вопрос со «скулящими под стенами»

05.07 / Сложно поверить, что ГРУ РФ напрямую перечисляло деньги “Талибану”. Но если вспомнить топорное отравление Скрипалей, исключать эту вероятность не стоит – российский финансист Юров

12.07 / Роль в кино впервые исполнит искусственный интеллект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика