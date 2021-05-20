Партия «Зеленые» заявила о попытке бывшего руководства провести нелегитимный съезд

Президиум центрального совета российской экологической партии «Зеленые» сообщил о попытках давления на региональные отделения для обеспечения явки на нелегитимный съезд, назначенный прошлым руководством партии.

«В настоящее время в Президиум поступают многочисленные сообщения о попытках давления на региональные отделения с целью обеспечения явки на съезд, назначенный предыдущим руководством партии на 21 мая 2021 года. Зафиксированы факты предложения взятки, требования подписать «уже готовые» протоколы выдвижения делегатов на съезд, угрозы закрыть региональные отделения», – говорится в обращении партии к ее членам и региональным отделениям, поступившем в распоряжение ВЗГЛЯДА.

Также в сообщении отмечается, что прежнее руководство пытается шантажировать региональные органы исполнительной власти, ряду глав субъектов РФ пригрозили «международным конфликтом» и доведением «информации о вмешательстве органов государственной власти в деятельность» партии.

«Президиум Центрального совета партии «Зеленые» подтверждает, что внеочередной съезд 15 мая 2021 года прошел при соблюдении всех уставных требований и является легитимным. В работе съезда приняли участие 2/3 региональных отделений, которые высказали свою позицию максимально четко», – уточняется в обращении.

В сообщении подчеркивается, что «Зеленые» – равноправный союз единомышленников, объединение ответственных и неравнодушных граждан ради высоких интересов сохранения природы, а также коллектив уважаемых политических и общественных деятелей, профессионалов.

«Партия впредь не будет инструментом достижения личных интересов отдельно взятых людей, желающих пожизненно ее присвоить. Крепостное право отменено в РФ в 1861 году. Думаем, вы согласитесь, что решения в отношении бывшего руководства партии на съезде были приняты обоснованно», – подчеркивается в обращении.

Авторы документа указали, что тактика удержания власти «любыми методами», и «слепое отрицание решений легитимного съезда» доказывает правильность текущей позиции объединения.

«Подобные действия абсолютно неприемлемы, противозаконны и позорят партию. Президиум будет принимать все предусмотренные законодательством меры для защиты репутации партии, вплоть до обращения в правоохранительные органы», – говорится в заявлении.

Президиум намерен оказать юридическую и методологическую поддержку региональным отделениям, включая период избирательной кампании. «В ближайшее время мы представим вам для внесения предложений «Зеленый манифест», куда войдут в том числе наработки участников последнего съезда. В наших силах сделать партию «Зеленые» реальным двигателем перемен, направленных на сохранение природы РФ и благополучия ее жителей», – заключили в партии.