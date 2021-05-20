 

Иностранным болельщикам разрешили приехать в Россию на ЕВРО-2020 без виз

20.05.2021, 18:16, Новости дня
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин разрешил въезд без виз иностранцам и лицам без гражданства, принимающим участие в мероприятиях чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге, а также всем владельцам билетов при наличии отрицательного ПЦР – теста.

К лицам, принимающим участие в мероприятиях ЕВРО-2020, относятся официальные делегации УЕФА, персонал, участвующий в подготовке и проведении турнира, участники матчей, представители СМИ и волонтеры. Все они смогут оформить въездные визы в упрощенном порядке, передает РИА «Новости» со ссылкой на оргкомитет.

Кроме того, приехать в Россию смогут владельцы билетов на матчи ЕВРО в Санкт-Петербурге из всех стран. Обладатели билетов на матчи ЕВРО в Петербурге смогут въехать в Россию без оформления виз –  по «паспорту болельщика», но для въезда им потребуется сдать отрицательный ПЦР-тест.

Ранее сообщалось, что УЕФА может обязать всех футболистов и зрителей, которые приедут на чемпионат Европы-2020, привиться от коронавируса.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.



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