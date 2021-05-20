Twitter для обновления профилей пользователей с помощью вкладки «О программе», поддержки местоимений, статуса «подтверждено» и т. д.

Наряду с новостями о том, что Twitter перезапускает свою систему проверки учетной записи для общественности, компания анонсировала ряд изменений, которые скоро появятся в Twitter профили. Помимо вашего имени, фото, баннера, биографии и других функций, доступных сегодня, новый Twitter Профиль будет включать вкладку «О себе», которая появляется слева от вкладок для твитов, твитов и ответов, мультимедиа и лайков. Это расширение позволит Twitter чтобы пользователи могли больше рассказывать о себе, включая местоимения, местоположение, интересы и многое другое.

«Профиль существенно не обновлялся с 2014 года, что немного шокирует, учитывая, насколько Twitter и с тех пор мир изменился », — сказала Андреа Конвей, ведущий дизайнер Twitterкоманда Identity & Profiles. «Сегодня мы не даем людям массу способов выразить себя и, в свою очередь, ограничиваем количество сигналов, доступных для понимания качества этой учетной записи, и помогаем людям определить, кому и чему доверять. Twitter,» она сказала. «Кроме того, с точки зрения дизайна, мы имеем дело с серьезной нехваткой места в профиле, и мы действительно хотим это изменить».

Twitter хочет, чтобы обновленные профили не только расширили способы самовыражения пользователей, но и рассматривают профиль как новую точку входа в другие области взаимодействия на платформе в будущем. Это могут быть такие области, как темы или пространства, или что-то еще. Хоть Twitter не детализировал этот момент, возможно, что по мере развертывания новой кнопки Super Follow для создателей, для этих пользователей может иметь смысл иметь больше способов поделиться тем, чем они все, вместо того, чтобы полагаться на одну из этих «ссылок» в био », например.

Twitter также видит потенциал использования профиля для увеличения взаимодействия с пользователем.

«Мы думаем, что важно знать не только о том, кем является учетная запись и какой информацией они заранее поделились, но и о том, для чего предназначена учетная запись — потому что мы думаем, что если вы заинтересованы в учетной записи, вас также может заинтересовать то, что им интересно. И это пространство может сделать это намного проще », — добавляет Конвей.

Помимо того, что пользователи могут делиться своими местоимениями на новой вкладке «О программе», обновленный профиль будет включать другие поля, разделы и компоненты.

Еще одна примечательная новая функция — это возможность отображать, есть ли у вас Twitter аккаунт подтвержден. Это означает, что вы подтвердили свою учетную запись с помощью Twitter по электронной почте или по телефону. Это сигнал, который может вызвать доверие — или, по крайней мере, уберечь вас от троллинга, называемого «ботом», обычным Twitter оскорбление, которое часто наносится во время жарких споров. И это способ «подтвердить» свою учетную запись, даже если вы не имеете права на получение желанного синего значка — значок, который люди часто хотят, потому что он передает некоторое чувство легитимности.

Другие поля, которые сейчас есть в вашем профиле, могут переместиться на эту вкладку «О нас», например, ваше местоположение, день рождения, дата присоединения или значок переводчика, Twitter говорит. И идя вперед, Twitter считает, что эта вкладка позволит сделать его более гибким, когда дело доходит до того, какой информацией люди должны делиться и как они ею делятся.

Компания не назвала сроки до запуска новых профилей, но сказала, что они «скоро появятся».