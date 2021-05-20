Аспирин вероятно может снизить воздействие грязного воздуха на мозг пожилых людей



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Грязный воздух связан с риском осложнений со стороны нервной системы. К ним, например, относят ускорение старения головного мозга, увеличение риска развития деменции.

В недавнем исследовании, опубликованном в Nature Aging, американские ученые оценили острое (то есть, практически немедленное) действие загрязнения воздуха на когнитивные способности пожилых людей. В нем приняли участие 945 мужчин, проживающих в Бостоне, средний возраст которых был 69 лет. Все они в течение месяца несколько раз прошли тест на когнитивные способности, который используют для диагностики деменции. Диагноз легкой деменции ставят человеку, который не может ответить на 25 вопросов из 30.

В течение месяца, который длилось исследование, ученые наблюдали за уровнями загрязнения воздуха частицами с диаметром до 2,5 микрометром (PM 2,5) в районах города, в которых живут частники исследования. Средний уровень загрязнения PM 2,5 в Бостоне был 10,77 микрограмм на кубический сантиметр. Агентство по охране окружающей среды считает приемлемым уровень в 12 микрограмм на кубический сантиметр (однако понятия «безопасный уровень» не существует).

Повышение концентрации PM 2,5 в воздухе было каждый раз связано с ухудшением когнитивных способностей. В недели с наибольшей загрязненностью показатели когнитивных тестов участников исследования были самыми низкими: вероятность того, что они будут ниже 25 увеличивалась на 63% по сравнению с самыми «чистыми» неделями.

«Когда уровень загрязнения снижается, головной мозг возвращается к норме. Однако в случае повторения такие эпизоды могут привести к долгосрочным повреждениям мозга», – сообщил The New York Times доктор Андреа Баккарелли (Andrea A. Baccarelli) из Колумбийского университета, ведущий автор исследования.

Баккарелли добавил, что полностью избавиться от частиц PM 2,5 нельзя: их выделяют море, почва. Но частицы, которые появляются в результате деятельности человека – самые опасные.

Любопытным открытием ученые считают то, что прием аспирина и других нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофена и так далее), по всей видимости, защищает от острых негативных эффектов грязного воздуха на когнитивные функции. Ученые предполагают, что эти препараты облегчают воспалительный ответ нервной системы на частицы, загрязняющие воздух.

Для доказательств того, что противовоспалительные средства действительно защищают мозг от действия загрязненного воздуха, необходимо провести рандомизированное исследование, в котором одна группа участников принимала бы противовоспалительные, а вторая – нет , указывают авторы работы