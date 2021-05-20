Фильм «Турист» стал прорывом в российском кинематографе – аналитик

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» и аналитик Герман Куликовский остался доволен премьерой фильма «Турист» про инструкторов РФ в Центральноафриканской Республике и порекомендовал его к просмотру.

Основой для киноленты послужили реальные события, произошедшие в ЦАР накануне президентских выборов. Шесть вооруженных бандформирований объединились в конгломерат группировок «Коалиция патриотов за перемены» и пошли войной на столицу Банги, убивая и грабя мирное население. Им дали отпор правительственные силы, подготовкой которых занимались специалисты из России. Иностранные СМИ, опираясь на слухи и вбросы, связывают инструкторов с «ЧВК Вагнера».

Художественный фильм рассказывает о судьбе главного героя — бывшего полицейского, прибывшего в республику в составе группы инструкторов, где сразу получил позывной Турист. Он не ожидал, что его командировка закончится попаданием в «суровый замес». Сложившиеся обстоятельства вынудили его взять оружие в руки и встать на защиту мирных граждан.

По словам Германа Куликовского, картина в целом очень положительная. Очень хороший подбор актеров и реалистично передана жизнь в Африке.

«Сцены боев сняты отлично… Видно, что люди понимают, как оно на самом деле. Конечно не полное погружение, но ставлю жирный плюс», — сказал аналитик.

Автор Telegram-канала «Старше Эдды» добавил, что для современного кинематографа страны фильм станет своего рода прорывным.

«Самое главное, что теперь в официальной российской истории, показаны настоящие мужики… Честно рекомендую к просмотру», — заключил эксперт.

Премьерный показ фильма «Турист» состоялся 19 мая на телеканале НТВ. В рейтинге лучших кинокартин «КиноПоиска» работа российско-африканского производства вошла в топ-50.