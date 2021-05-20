Кубраков: Наша задача – решить все проблемы других отраслей инфраструктуры так же, как мы это сделали в дорожной отрасли

“Уже за первый год президентской программы “Большое строительство” Украина получила рекордное количество обновленных дорог. До прошлого года никто не мог поверить, что в Украине могут быть хорошие новые дороги, и это достижение трудно оспорить, потому что по новым дорогам ездят и будут ездить все еще многие и многие годы. И это только по результатам 2020 года. В целом по результатам 2020-го и 2021-го мы отремонтируем почти 40% основной сети дорог нашего государства. Это около 9000 км дорог только государственного значения. За этот период не было любимых областей, как было раньше – была Винницкая область, была Львовская область, была Донецкая область. Очень символично, что в прошлом году больше всего отремонтировано дорог в Закарпатской и Луганской областях”, – подчеркнул Кубраков.

По его словам, в этих областях последние десятилетия дороги вообще не ремонтировались.

“По всей стране появляются новые дороги и здесь нет никакой политической составляющей, – подчеркнул министр. – На примере дорог нашей команде удалось доказать, что украинское государство способно решать проблемы, которые накапливались годами. В прошлом году только в нашем проекте, за который отвечал “Укравтодор”, было создано примерно 50 тысяч рабочих мест, еще примерно 150 тысяч рабочих мест в смежных отраслях. 1,5% ВВП – это статистика НБУ, КШЭ, Ukrainian outlook – было сформировано за счет “Большого строительства”.

Министр добавил, что была разморожены и завершены десятки долгостроев в разных регионах Украины.

“Мы уничтожили недостроенные памятники коррупции и несостоятельности. Я могу перечислить сотни таких объектов по всей стране. На известном долгострое Украины – Запорожском мосту – уже открыто движение по первому балочному мосту в конце прошлого года. В этом году мы открываем проезд уже по вантовому мосту. Отрасль начала работать быстро и эффективно по единым и четким прозрачным правилам”, – заявил Кубраков.

Глава министерства подчеркнул, что не будет искать виноватых среди предшественников на этой должности.

“Моя задача – навести порядок и в других отраслях, так же, как в дорожной. Но что бы хотелось отдельно отметить – я не буду искать виновных предшественников, потому что много проблем в области накапливалось не одно десятилетие. Я хорошо это увидел в должности руководителя “Укравтодора”, потому что если инфраструктура была недоинвестирована 20–30 лет, то искать виновных предшественников – достаточно сложно. Наша задача – просто решить все эти непростые проблемы так же, как мы это сделали в дорожной отрасли”, – резюмировал он.

Контекст:

Верховная Рада на заседании 20 мая проголосовала за назначение главы “Укравтодора” Александра Кубракова новым министром инфраструктуры Украины.

На посту министра инфраструктуры Кубраков сменил Владислава Криклия, которого парламент 18 мая отправил в отставку.

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