Рада намерена усилить требования к корпоративному управлению банков

Как передает корреспондент издания “ГОРДОН”, законопроект, который среди прочего предусматривает усиление требований к корпоративному управлению банков, поддержали 258 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, цель проекта – “совершенствование регулирования деятельности банков и банковских групп, укрепление банковской системы Украины, устранение накопленных проблемных вопросов, выявленных во время наблюдательного и регуляторной деятельности Национальным банком”.

Также этим законопроектом парламентарии намерены привести законодательство Украины к стандартам ЕС по организации корпоративного управления и системы риск-менеджмента в банках.

“Предложенные законопроектом механизмы и меры, предусмотренные в рамках реформы корпоративного управления в банках, будут иметь положительное влияние на качество принятия банком управленческих решений и обеспечения системы внутреннего контроля, что, в свою очередь, будет способствовать эффективности надзора со стороны Национального банка, а также прозрачности и стабильности как отдельных банков, так и банковской системы в целом”, – сказано в пояснительной записке.

Глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко 19 апреля рассказывал агентству “Интерфакс-Украина”, что этот законопроект обсуждали во время работы миссии Международного валютного фонда в Киеве. Проект закона является структурным маяком для продолжения сотрудничества с МВФ, говорил он.

Контекст:

Украина сотрудничает с МВФ по новой программе stand-by. Исполнительный совет Фонда одобрил ее 9 июня 2020 года. По ней предполагается выделить $5 млрд четырьмя траншами. 12 июня Украина получила $2,1 млрд первого транша. Как говорил министр финансов Сергей Марченко, Киев ожидал получения еще двух траншей по $700 млн до конца 2020 года, но этого не произошло.

21–23 декабря 2020 года миссия Международного валютного фонда начала первый пересмотр соглашения с Украиной в формате stand-by. Она возобновила работу после зимних каникул 11 января 2021 года и работала до 12 февраля. Комментируя сроки выделения следующего транша МВФ, директор пресс-офиса миссии Фонда в Украине Джерри Райс сказал, что сначала надо изучить политику экономического развития и проведения реформ в стране.

Постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман 13 февраля сообщил, что миссия Фонда завершила работу, но решение о пересмотре программы еще не принято. “Обсуждение было продуктивным, однако нужен больший прогресс в пользу завершения первого пересмотра программы. Дискуссии продолжатся”, – отметил он.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил уверенность, что Украина получит следующий транш от МВФ до конца 2021 года.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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