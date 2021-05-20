53-летняя Воробей тайно вышла замуж за 50-летнего белоруса

По словам артистки, ее супруг часто бывает в командировках, поэтому она редко появляется с ним на публике. В доказательство своего замужнего статуса Воробей продемонстрировала объемное кольцо на безымянном пальце правой руки, объяснив свой выбор желанием креативить.

Отвечая на вопрос о возможном родительстве, актриса заявила, что они с мужем “работают в этом направлении”.

По информации издания, супругом Воробей стал 50-летний Сергей Евтухович из Беларуси. От предыдущего брака у него есть дети.

Контекст:

Воробей (настоящее имя – Елена Лебенбаум) родилась в 1967 году в Бресте (Белорусская ССР).

Актриса не афиширует личную жизнь. Известно, что у нее есть дочь София (2003).

В 2017 году Государственная пограничная служба Украины запретила Воробей въезд в Украину на три года за посещение оккупированного России Крыма в нарушение украинского законодательства.

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