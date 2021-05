Путин назначил членом научного совета при Совбезе сотрудника ГРУ, которого США и Эстония обвиняли в распространении фейков о Ковиде. Короткое расследование «Медузы»

Владимир Путин во время совещания российского Совета безопасности в Кремле

Алексей Дружинин / Пресс-служба президента РФ / ТАСС

Владимир Путин 11 мая существенно обновил состав научного совета при Совете безопасности. Сам Совбез, которым руководят Путин и Дмитрий Медведев, в последние годы постепенно стал аналогом советского политбюро. Научный совет ему нужен для «научно-методологического и экспертно-аналитического обеспечения деятельности», помощи в разработке стратегии национальной безопасности и документов стратегического планирования, определении приоритетов, критериев и показателей. Одним из новичков в научном совете оказался некто А. Г. Старунский — заместитель командира войсковой части 55111. «Медуза» выяснила, что этого же человека американские и эстонские спецслужбы подозревали в причастности к кампаниям по дезинформации в интернете, которыми занимается ГРУ.

Что за войсковая часть 55111?

Об этой российской войсковой части, в отличие от многих других, нет почти никакой публичной информации. Возможно, потому, что она сформирована совсем недавно (до 2012 года такой номер носила другая, уже расформированная войсковая часть под Иркутском).

В отличие от других войсковых частей ГРУ — например, знаменитой 29155, сотрудников которой подозревали в причастности к взрывам на чешском складе оружия Врбетице в октябре 2014 года и отравлению болгарского бизнесмена Емельяна Гебрева в 2015-м, — в/ч 55111 не оставила никакого «бумажного следа». Обычно каждая войсковая часть для ведения хозяйственной деятельности регистрируется как юридическое лицо в налоговых органах, а ее командир указывается в документах как руководитель организации. Так, например, журналистам удалось подтвердить, что командир в/ч 29155 — генерал-майор Александр Аверьянов, который указан в ЕГРЮЛ как руководитель федерального казенного учреждения (ФКУ) «Войсковая часть 29155».

Но в/ч 55111, заместителем командира которой, согласно тексту президентского указа является А. Г. Старунский, не фигурирует ни в каких записях о регистрации юрлиц или других документах. Возможно, эта часть может скрывать свою хозяйственную деятельность, потому что она подпадает под действие постановления правительства от 27 ноября 2017 года, которая позволяет министерству обороны, ФСБ и СВР производить свои закупки на закрытых торговых площадках, не раскрывая их публично.

Только с 2018 года войсковая часть 55111 начала упоминаться в материалах научно-практических конференций. Например, в апреле 2018-го в МГТУ имени Баумана прошла конференция «Актуальные вопросы развития вооружения, военной и специальной техники войск противовоздушной и противоракетной обороны, Космических войск Воздушно-космических сил». Среди ее участников, согласно пресс-релизу, были представители в том числе в/ч 55111.

Еще одна конференция на тему «Проблемы и основные направления развития радиоэлектроники и образовательного процесса подготовки специалистов радиотехнических систем специального назначения» с участием сотрудников войсковой части 55111 прошла в ноябре 2019 года в череповецком Высшем военном инженерном училище радиоэлектроники (ВВИУРЭ).

В материалах с конференции в ВВИУРЭ через запятую с в/ч 55111 также упоминаются несколько войсковых частей, принадлежность которых к ГРУ уже известна. Это 45807, расположенная по адресу Хорошевское шоссе, 76б, в Москве — там находится штаб-квартира ГРУ, — а также химкинская 74455 и 36360 в Загорянском под подмосковным Щелковом (она же 4-я научная рота ГРУ).

Кто такой Александр Старунский?

Александр Геннадьевич Старунский неоднократно упоминался в американских СМИ в связи с информационными операциями ГРУ. Он и новый член научного совета при Совбезе, замкомандира в/ч 55111 А. Г. Старунский, — это один и тот же человек, подтвердил «Медузе» близкий к ФСБ собеседник. По его словам, Старунский отвечает за «внешние операции России».

В июле 2020 года The Associated Press и The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США заявили, что Старунский был офицером ГРУ и занимался кампаниями по дезинформации — в частности, распространял для англоязычной аудитории фейки о коронавирусе. Имя Старунского американские СМИ связывают с сайтом inforos.ru, якобы находящимся под контролем ГРУ.

Александр Старунский

Страница Александра Старунского в «Одноклассниках»

На сайте inforos.ru указан адрес редакции «Информационного агентства Инфорос» — улица Кржижановского, 13, корпус 2, в Москве. По этому же адресу расположены три организации, совладельцами которых в базе «СПАРК-Интерфакс» значится Александр Геннадьевич Старунский. Это автономная некоммерческая организация (АНО) «Информационная цивилизация XXI век», АНО «Институт русского зарубежья» и ассоциация «Деловой клуб ШОС», которой с апреля 2019 года принадлежит 20% ИА «Инфорос».

Также Старунский — член совета директоров ИА «Инфорос» с 2005 года, что указано на сайте Runet-ID, где регистрируются участники и докладчики Российского интернет-форума (РИФ).

Компания «Астра+», в качестве научного консультанта которой Старунский зарегистрировался на РИФ, принадлежала Денису Тюрину (он закрыл ее в 2019-м) и была зарегистрирована по знакомому адресу — Кржижановского, 13, корпус 2. Тюрин же был и основным владельцем ИА «Инфорос», как видно из данных «СПАРК-Интерфакс»: вначале его доля составляла 30%, потом он выкупил ИА «Инфорос» полностью, но в 2019 году передал все доли в агентстве ассоциации «Деловой клуб ШОС» (а также двум непубличным людям), которую он учредил вместе со Старунским.

15 апреля 2021 года Денис Тюрин попал в американский санкционный список как сотрудник ГРУ вместе с компанией «Инфорос». Старунского в этом списке нет.

Биографические справки Александра Геннадьевича Старунского приводились в нескольких его интервью.

В 1998 году получил ученую степень кандидата психологических наук, защитив диссертацию «Психологическое воздействие как объект акмеологического исследования» (об «информационной войне»).

В том же 1998-м занимал должность помощника командующего Коллективных миротворческих сил СНГ в Таджикистане.

В 2000–2001 годах был старшим офицером Группы связи и взаимодействия Генштаба Вооруженных сил РФ при штабе многонациональной дивизии («Север») в Боснии и Герцеговине.

А в 2002–2003 годах — заместителем командующего Объединенной группировкой войск (сил) на Северном Кавказе по информационной политике.

В 2006-м и 2013-м упоминался как преподаватель Военного университета Минобороны в звании полковника запаса.

В чем обвиняли Старунского, Тюрина и «Инфорос»?

Впервые имя Александра Старунского в связи с войсковой частью ГРУ 54777 и сайтом inforos.ru было упомянуто в статье The New York Times 28 июля 2020 года. Анонимные источники издания в американских спецслужбах назвали Дениса Тюрина и Александра Старунского «россиянами со связями в ГРУ», в задачи которых входило распространение дезинформации по заданию силовиков через сайты inforos.ru, infobrics.org и oneworld.press.

О связи в/ч 54777 ГРУ (она же 72-й Отдельный центр специальных служб) с агентством «Инфорос» писала в декабре 2018 года и The Washington Post. Этот центр, говорится в статье, работает в том числе через подставные организации, которые получают государственное финансирование на деятельность в сфере публичной дипломатии. В качестве таких организаций The Washington Post называет сайт inforos.ru и то, что в статье обозначено как Institute of the Russian Diaspora. Скорее всего, это автономная некоммерческая организация (АНО) «Институт русского зарубежья», основанная в 2005-м Денисом Тюриным, Александром Старунским и Сергеем Канавским.

По данным портала «Госзакупки», с 2011 по 2019 год АНО «Институт русского зарубежья» — которая тоже зарегистрирована по адресу Кржижановского, 13, корпус 2, в Москве, как и другие связанные с Тюриным и Старунским организации, получила контрактов более чем на 26 миллионов рублей на «выполнение работ по содержательному наполнению и продвижению в сети Интернет интерактивного интернет-ресурса (портала), ориентированного на соотечественников, проживающих за рубежом».

В выходных данных сайта «Русский век» создателями указаны «Институт русского зарубежья» и ИА «Инфорос».

Еще больше бюджетных средств на госзакупках получила другая компания, связанная с Денисом Тюриным и Александром Старунским, — ООО «ИА Инфорос» (не путать со связанным с ним ООО ИА «Инфорос»), на которую зарегистрирован товарный знак издания и домен inforos.ru. С 2010 по 2019 год она получила от различных государственных служб и ведомств — от МИД до департамента национальной политики и межрегиональных связей правительства Москвы — больше 87 миллионов рублей.

Тюрин со Старунским, как писали журналисты NYT, занимаются так называемым отмыванием информации, по аналогии с отмыванием денег. По версии издания, дезинформация, созданная под контролем ГРУ, сначала размещается на этих крайне малоизвестных сайтах, а затем ее перепечатывают другие, более популярные западные ресурсы пророссийской направленности типа globalresearch.ca. Такие сайты, пишет The New York Times со ссылкой на свои источники в американской разведке, служат «усилителями» дезинформации ГРУ, но напрямую их связь с российскими спецслужбами не доказана.

Похожие данные приводятся и в отчете эстонской службы внешней разведки за 2020 год: там Старунского называют бывшим командиром в/ч 54777, Тюрина — ее офицером, а саму часть связывают с разветвленной сетью организаций и сайтов, распространяющих дезинформацию из единой штаб-квартиры по адресу Москва, улица Кржижановского, 13, корпус 2.

Кроме того, пишет NYT, c мая по июль 2020 года связанные с ГРУ сайты опубликовали около 150 статей о пандемии коронавируса — например, о том, что вирус может быть биологическим оружием.

Сам Александр Старунский не ответил на звонки и СМС журналистов «Медузы». В пресс-службе президента РФ «Медузе» подтвердили, что в состав научного совета при Совбезе действительно включен А. Г. Старунский, заместитель командира в/ч 55111. Но на вопрос, является ли А. Г. Старунский из президентского указа и Александр Геннадьевич Старунский из публикаций американских СМИ одним и тем же человеком, там ответили: «Иные приведенные в запросе предположения основаны на сообщениях, в том числе СМИ, которые носят гипотетический характер. Такого рода информацию мы не комментируем».

Обновление. Отвечая на вопрос журналиста «Эха Москвы» во время брифинга 18 мая, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, чем занимается научный совет при Совбезе: это «консультативный орган, который привлекается по мере необходимости для получения экспертной оценки тех или иных процессов как во внутренней, так и во внешней политике». По поводу обвинений в адрес Александра Старунского со стороны Эстонии и США в распространении фейковой информации Песков ответил: «Ко многим много разных претензий. Не всегда они бывают состоятельными, они не основываются на какой-то конкретной информации». О связях Старунского с ГРУ Песков заявил, что не располагает такой информацией.