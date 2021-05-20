 

В Нижнем Новгороде наградили победителей “Российской студенческой весны”

20.05.2021, 17:38, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Самые большие делегации фестиваля прибыли из Ханты-Мансийского автономного округа, Чувашии и Тюменской области. Самыми популярными стали танцевальные, вокальные и театральные номинации.

В программе фестиваля было представлено 1246 конкурсных работ. Это рекорд за все 29 лет существования Студвесны.

“Такую активность мы считаем одним из показателей эффективности работы с молодежью, выстроенной в регионах округа. Умная, образованная, талантливая молодежь – это наше будущее”, – отметил полномочный представитель президента в ПФО Игорь Комаров.

Масштаб фестиваля отметил и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам, вместе со Студвесной в столицу Поволжья вернулся дух Чемпионата мира по футболу.

На церемонии открытия присутствовали 16 тысяч зрителей. Фестивальный городок посетили около 100 тысяч человек.

“В течение трех дней работали 10 конкурсных площадок фестиваля. Это театры, филармония, цирк, ярмарка и «Точки кипения» в университетах», – сказал глава региона.

Заместитель гендиректора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков назвал Студвесну уникальным проектом. Фестиваль дает возможность для самореализации, продвижения по карьерной лестнице, обратную связь от знаменитых наставников, отметил он.

Глава Российского союза молодежи Павел Красноруцкий анонсировал гастрольный тур победителей фестиваля по регионам. “Об этих артистах и коллективах, об этих талантливых авторах должны узнать зрители по всей стране. Это новый виток в истории Студвесны”, – уверен он.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

30.10 / Moderna готовится к запуску своей вакцины от COVID-19

18.10 / Мнение: О беспощадном – русском – патриотизме наших дней

05.03 / Помолодевшая Лариса Долина предстала в стильном образе

08.09 / Михаил Боярский опубликовал архивную фотографию с Ксенией Собчак и Людмилой Нарусовой

17.03 / Скандалы: В «Транспортном» подсчитывают сроки

30.01 / “Ожидаю смены режима”: экс-глава Нацбанка Белоруссии предрек побег Лукашенко из страны

13.07 / Швондеры не уходят: У нас есть исторический шанс…

04.04 / Мнение: Цитирование

28.02 / Беззащитны и смертельно опасны

26.08 / Исследователи из Канады выяснили, какие дети больше подвержены сексуальному насилию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика