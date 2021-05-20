 

В Москве нашли мертвой бывшую чиновницу из Улан-Удэ

20.05.2021, 17:38, Разное
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Возле одного из водоемов в Москве было обнаружено тело женщины со следами асфиксии, передает “Царьград”. Выяснилась личность погибшей – свою смерть на берегу нашла бывшая чиновница из Улан-Удэ Алла Пронькина.

Известно, что на женщину готовили покушение еще в 2007 году. К наемным головорезам обратились бывшие коллеги женщины, которые после ее прихода в юридический отдел территориального управления Федеральной службы финансово-бюджетного надзора России по Республике Бурятия лишились своих постов. В тот раз нападение сорвалось, поскольку исполнители сознались в подготовке. Отмечается, что бывшие коллеги требовали не убивать, а лишь жестоко избить Аллу Пронькину.



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