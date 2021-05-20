Что крахмал способен сделать с волосами? Маска для волос из дешевого крахмала: эффект как от салонного ботокса

Крахмал — это не только обязательный ингредиент в приготовлении киселя, но еще и ценнейший продукт для поддержания красоты и здоровья волос. Как использовать его правильно, чтобы волосы блестели, будто их хозяйка только что вышла из салона красоты, где делала дорогую процедуру ботокса для волос? Об этом далее.

Приготовьте маску

Эффективная маска для волос готовится очень просто, из самых доступных и дешевых ингредиентов.

Для этого берем 200 мл воды и растворяем в ней 1 ст. л. кукурузного крахмала (лучше брать именно его — такой продукт оказывает более мягкое воздействие на структуру волос). Подогреваем все это на среднем огне, помешивая. Получается масса, напоминающая клейстер.

Полученную массу нужно немного остудить, а затем добавить в нее бальзам для волос (около 1 ст. л.), который вы обычно используете. Если хотите, можно добавить 1-2 ст. л. любимого масла (чаще всего используют репейное или касторовое). Перемешиваем.

Готовую крахмальную массу следует нанести на заранее вымытые и подсушенные волосы. Равномерно распределяем, после чего поднимаем пряди наверх, заворачиваем и, укрыв пленкой с полотенцем, ждем.

Через час маску можно смывать — для этого используется обычный шампунь. Сушим волосы и наслаждаемся результатом. Волосы станут тяжелыми, сильными и приобретут здоровый блеск.

В чем секрет?

Помните, как раньше наши мамы и бабушки накрахмаливали воротнички и простыни, отчего те стояли? Аналогичное воздействие крахмал оказывает и на волосы. Он выравнивает их структуру, отчего они становятся плотнее и перестают пушиться в условиях повышенной влажности. При правильном использовании крахмальной маски, можно добиться эффекта ботокса для своих волос, не прибегая к дорогим услугам мастеров.

Крахмал способен устранять жирность волос. Он же создает вокруг волосков некое подобие защитного слоя, благодаря которому пряди становятся менее подверженными воздействию негативных факторов окружающей среды.

Делать такую маску лучше не чаще одного раза в неделю. Эффект от использования средства способен держаться до двух недель (он остается даже после мытья головы).