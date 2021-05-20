Мнение: ГУЛАГовское мышление

Директор ФСИН Александр Калашников предложил заменить мигрантов арестантами. ФСИН готов организовать трудовые лагеря на крупных объектах, где трудятся мигранты и не хватает рабочей силы: «Это будет не ГУЛАГ, это будут абсолютно новые достойные условия, потому что этот человек уже будет трудиться в рамках общежития или снимать квартиру, при желании с семьей, получать достойную зарплату», — уверил Калашников.

А еще Калашников признался, что «обсуждал эту проблему с главой Магаданской области Сергеем Носовым». Оказывается, на золотых приисках Магадана работают мигранты из стран Средней Азии… . А директор ФСИН считает, что лучше «спецконтингенту» построить общежития, предоставить рабочие места: «И мы решим трудовую проблему, и произойдет та самая социализация», — не сомневается Калашников.

Все-таки у Калашникова – гулаговские мышление. Как он дослужился до звания генерал-лейтенант и должности директора ФСИН, если не знает, что к исправработам приговаривают за незначительные, ненасильственные преступления. Осужденные по таким статьям УК должны отбывать наказания в регионах, где совершено преступление. Или Калашников собрался строить общежития, создавать достойные условия и отправлять на золотые прииски и стройки убийц, педофилов, грабителей?

И еще. Если директор ФСИН говорит, что «это будет не ГУЛАГ», значит, это точно будет ГУЛАГ. Осталось только министру МВД поддержать директора ФСИН, мол, полиция гарантирует обеспечить бесперебойную поставку «спецконтингента» на золотые прииски, стройки и прочие места, где сегодня работают мигранты…

На снимке: рабочие-мигранты, которых предложено заменить арестантами, фотография отсюда

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