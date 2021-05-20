“Врач умолял лечь в больницу”: Сальма Хайек рассказала, как перенесла коронавирус

Голливудская звезда Сальма Хайек появилась на обложке издания Variety, и в большом интервью, которое она дала журналу, 52-летняя актриса сделала неожиданное признание. Сальма заразилась коронавирусом в самом начале пандемии, еще в прошлом году, и очень тяжело перенесла болезнь. Несмотря на уговоры врачей, она отказалась ложиться на лечение в клинику.

Мой врач умолял меня лечь в больницу, потому что все было действительно плохо. Но я сказала: “Нет, спасибо. Я лучше умру дома”, – рассказала Хайек изданию. Болезнь Сальма перенесла дома, в полной изоляции. Она лежала в отдельной комнате за закрытыми дверьми и не виделась даже с мужем, генеральным директором транснациональной корпорации Kering Франсуа-Анри Пино, и 13-летней дочерью Валентиной. Состояние актрисы было настолько тяжелым, что она не раз использовала аппарат искуственной вентиляции легких. Звезда призналась, что не выходила из своего особняка семь недель до полного выздоровления. Впрочем, последствия заражения вирусом COVID-19 знаменитость ощущает до сих пор – Сальма вернулась к активной жизни, отснялась в биографической драме “Гуччи” (House Of Gucci) в Риме, но говорит, что не чувствует себя так же бодро и энергично, как раньше.

Сальма на обложке журнала Variety

Вчера она вместе с мужем посетила Bourse de Commerce-Pinault Collection, Modern Art Foundation – музейное пространство в здании Торговой биржи в Париже, принадлежащее фонду супруга Хайек Франсуа-Анри Пино, которое возобляет работу после долгого карантина.

Сальма Хайек с мужем Франсуа-Анри Пино, Париж, 19 мая 2021года