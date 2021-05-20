 

Египет рассказал о правилах отдыха для туристов

20.05.2021, 17:18, Новости дня
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Власти Египта направили туроператорам «Правила в связи с восстановлением туризма» в стране, информирует Ассоциация туроператоров РФ (АТОР).

В новой версии документа говорится, что все прибывающие в республику обязаны предъявить справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, сданного не позднее 72 часов до вылета, сообщается на сайте АТОР. Уточняется, что все, кто прилетел в аэропорты Шарм-эш-Шейха, Табы, Хургады, Марса-Алама и Луксора, могут сдать анализ там же, тест стоит 30 долларов.

После того, как тест будет сдан, туристы будут направлены в отель. Если тест окажется положительным, путешественников поселят в отдельные номера, покрыв расходы по проживанию и питанию. Согласно новым правилам, каждая гостиница должна выделить отдельный этаж для переносящих коронавирус в легкой форме. Если же форма критическая, туриста госпитализируют, расходы на лечение покроет местный Минздрав. Те, кто контактировал с инфицированными, могут пройти бесплатное медицинское обследование и оставаться в отеле без дополнительных трат до окончания карантина.

Ранее сообщалось, что зоны отелей со своими пляжами, кафетериями и ресторанами освобождаются от исполнения правительственного указа властями Египта на жесткие ограничения на работу общественных мест.



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