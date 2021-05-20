В Минздраве рассказали о паузе перед зачатием ребенка после COVID-19

Завкафедрой урологии МГМСУ имени Евдокимова, главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь рассказал о необходимой паузе перед беременностью после COVID-19 и о шансах развития бесплодия после болезни.

«Мы рекомендуем, если встает вопрос деторождения, то через три месяца после окончания заболевания», – сообщил главный уролог Минздрава РФ Дмитрий Пушкарь, передает РИА «Новости».

По его словам, подтвержденных научных данных о том, что COVID-19 может быть причиной бесплодия, нет. «Такие работы есть, но назвать их достоверными нельзя», – ответил специалист на вопрос, может ли коронавирус стать причиной бесплодия.

Он отметил, что вакцинация от коронавируса никак не влияет на возможность зачатия ребенка. «Сразу после вакцинации можно начинать думать о деторождении», – добавил Пушкарь.

Ранее директор «НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России» Александр Гинцбург рассказал, что определенный класс антител к COVID-19 может передаваться от матери к ребенку во время беременности через плаценту.

В марте министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что специалисты приступили к изучению вопроса вакцинирования беременных от коронавируса, тем, кто только планирует беременность, рекомендуется привиться заблаговременно.