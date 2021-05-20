«Негативная тональность по отношению к действующей власти»

«Медузу» признали иноагентом после жалобы бывшего члена ОНК Москвы.

Жалобу на то, что «Медуза»* получает иностранное финансирование, в Роскомнадзор написал бывший член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов. После этого издание включили в список СМИ-«иноагентов», сообщила в своем телеграм-канале юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

Она рассказала, что документ, который Ионов направил в надзорное ведомство, содержит 20 страниц. В нем бывший член ОНК утверждает, что «Медуза» якобы получала средства от Шведского агентства международного развития (SIDA), благотворительного фонда OAK Foundation и от Латвийского агентства инвестиций и развития.

В начале жалобы указаны имя и электронный адрес автора обращения: последний совпадает с контактными данными бывшего члена ОНК Александра Ионова. В разговоре с «Новой газетой» правозащитница Марина Литвинович объяснила, что Ионов уже вышел из состава ОНК.

В жалобе Ионов несколько раз подчеркнул, что «Медуза» в своих материалах упоминает издания, ранее внесенные минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. У бывшего члена ОНК также появились претензии и по поводу того, что «Медуза», по его мнению, публикует интервью, которые «имеют негативную тональность по отношению к действующей власти».

«Частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений, а также анализ политических судебных разбирательств», — заметил автор жалобы.

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«Медузу» включили в список «иноагентов» 23 апреля. После этого издание объявило о сборе пожертвований: по словам сотрудников, они шесть лет строили медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно, однако российские власти разрушили весь бизнес за один день, так как из-за статуса «иноагента» от издания отвернулись рекламодатели.

Сегодня «Медуза» получила документы, которыми руководствовался Минюст, когда принимал решение о признании издания иностранным агентом. Как пояснила «Новой газете» Анастасия Буракова, ни министерство, ни Роскомнадзор не проводили собственную проверку данных, предоставленных Ионовым.

«Они взяли за аксиому жалобу, поступившую в РКН. Минюст ссылается на РКН, а РКН — на обращение Ионова. Все ссылаются друг на друга и получается так, что Ионов, человек, не имеющий властных полномочий принял по сути это решение», — сказала она.

* Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

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