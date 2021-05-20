 

«Негативная тональность по отношению к действующей власти»

20.05.2021, 17:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

«Медузу» признали иноагентом после жалобы бывшего члена ОНК Москвы.

Жалобу на то, что «Медуза»* получает иностранное финансирование, в Роскомнадзор написал бывший член Общественной наблюдательной комиссии Александр Ионов. После этого издание включили в список СМИ-«иноагентов», сообщила в своем телеграм-канале юрист «Правозащиты Открытки» Анастасия Буракова.

Она рассказала, что документ, который Ионов направил в надзорное ведомство, содержит 20 страниц. В нем бывший член ОНК утверждает, что «Медуза» якобы получала средства от Шведского агентства международного развития (SIDA), благотворительного фонда OAK Foundation и от Латвийского агентства инвестиций и развития.

В начале жалобы указаны имя и электронный адрес автора обращения: последний совпадает с контактными данными бывшего члена ОНК Александра Ионова. В разговоре с «Новой газетой» правозащитница Марина Литвинович объяснила, что Ионов уже вышел из состава ОНК.

В жалобе Ионов несколько раз подчеркнул, что «Медуза» в своих материалах упоминает издания, ранее внесенные минюстом в список СМИ, выполняющих функции иностранного агента. У бывшего члена ОНК также появились претензии и по поводу того, что «Медуза», по его мнению, публикует интервью, которые «имеют негативную тональность по отношению к действующей власти».

«Частыми сюжетами становится критика деятельности правоохранительных органов, освещение деятельности оппозиционных движений, а также анализ политических судебных разбирательств», — заметил автор жалобы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Дорогой, мы теперь с тобой иноагенты»

Иван Колпаков о том, как теперь живет «Медуза»

«Медузу» включили в список «иноагентов» 23 апреля. После этого издание объявило о сборе пожертвований: по словам сотрудников, они шесть лет строили медиа, которое может зарабатывать на рекламе и работать для читателей совершенно бесплатно, однако российские власти разрушили весь бизнес за один день, так как из-за статуса «иноагента» от издания отвернулись рекламодатели.

Сегодня «Медуза» получила документы, которыми руководствовался Минюст, когда принимал решение о признании издания иностранным агентом. Как пояснила «Новой газете» Анастасия Буракова, ни министерство, ни Роскомнадзор не проводили собственную проверку данных, предоставленных Ионовым.

«Они взяли за аксиому жалобу, поступившую в РКН. Минюст ссылается на РКН, а РКН — на обращение Ионова. Все ссылаются друг на друга и получается так, что Ионов, человек, не имеющий властных полномочий принял по сути это решение», — сказала она.

* Включено Минюстом в перечень СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

Источник: Новая газета



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.10 / Мнение: О выгодоприобретателях ковидоистерии

23.09 / Жителей Еврейской автономной области обяжут носить пейсы

11.08 / В США осудили насилие против демонстрантов в Белоруссии

01.02 / Россиян предупредили об угрозе третьей волны COVID-19: Опасность сохраняется

11.12 / Мнение: США ввели санкции против Турции за С-400

29.06 / Разрушение экосистем способно привести к возникновению неуправляемых пандемий

16.07 / Мнение: Завидоват будэм!

27.10 / Мнение: О горах ковидных трупов в регионах России

02.10 / В Сети появился перечень улучшений знаменитой Google Camera

08.09 / «Это пошлый спектакль»: Племянница Ефремова усомнилась в честности суда

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика