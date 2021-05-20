 

Кент Беннетт из Bessemer и Аман Наранг из Toast обсудят, как стать единорогом на ECL

20.05.2021, 17:14, Разное
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Согласно отчетам, Toast оценивается более чем в 5 миллиардов долларов, а с момента запуска он собрал более 900 миллионов долларов. Ресторанный POS-сервис явно находится на траектории быстрого роста, но как компания ориентировалась на рынке во время пандемии, которая, как никогда раньше, подтолкнула и потянула ресторанную индустрию?

Мы узнаем в следующем выпуске Extra Crunch Live (26 мая в 15:00 по восточноевропейскому времени). Мы сидим с президентом и соучредителем Toast Аманом Нарангом и одним из инвесторов компании, Кентом Беннеттом из Bessemer Venture Partners.

Беннетт — партнер из Кембриджского офиса, специализирующийся на потребительских товарах и услугах, а также на программном обеспечении, ориентированном на потребителя. До того, как отправиться в венчание, Беннетт был креативным руководителем в развлекательной производственной компании Licht Entertainment.

В его портфолио Bevi, Blue Apron, Xtime и, конечно же, Toast.

Наранг проработал семь лет в Oracle, а затем в Endeca, работая над разработкой платформы бизнес-аналитики и платформы мобильной коммерции.

Он стал соучредителем Toast в 2011 году и с тех пор расширяет компанию, добавляя новые продукты и функции в POS-систему ресторана.

На Extra Crunch Live мы сядем с Нарангом и Беннеттом, чтобы узнать о том, как они объединились для заключения сделки компании Series B, которую возглавлял Бессемер. Мы также поговорим о том, почему Беннетт хотел сделать ставку на Toast, как они с тех пор работают вместе и как преодолевают трудности и разногласия. Если нам повезет, мы сможем даже взглянуть на оригинальную питч-деку Toast Series B.

Оттуда мы направимся к Extra Crunch Live Pitch-off. Зрители могут поднять руку, чтобы рассказать о шоу в прямом эфире, а Беннет и Наранг поделятся своим мнением. Это всегда хорошее время, но единственный способ поучаствовать — это выступить вживую. Зарегистрируйтесь здесь бесплатно!

Extra Crunch Live — это бесплатное мероприятие, доступное для всех, но только участники Extra Crunch получают доступ ко всей библиотеке эпизодов ECL, каждая из которых содержит информацию о том, как создать успешную венчурную компанию и управлять ею.

Зарегистрируйтесь, чтобы пообщаться со мной, Нарангом и Беннетом в среду, 26 мая, в 15:00 по восточному времени / в полдень по тихоокеанскому времени.



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