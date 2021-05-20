 

Ученые предупреждают о глобальном катаклизме в 2060 году

20.05.2021, 17:10, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сразу несколько исследовательских групп из разных научно-исследовательских учреждений мира предупреждают, что менее чем за сорок лет может произойти глобальная катастрофа, которая будет сопровождаться значительным повышением уровня Мирового океана.

Проблема в таянии ледников в Антарктиде, уточняют ученые. Катастрофические события, согласно данным нескольких моделирований, могут произойти до 2060 года.

Дело в том, говорят ученые, что на Южном полюсе во льдах сковано очень много воды – намного больше, чем на северной макушке планеты. Однако именно этот регион сейчас начинает страдать от глобального потепления. Разумеется, катастрофы можно избежать, если остановить процесс изменения климата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

29.08 / Литва отреагировала на обещание Лукашенко дать «жесткий ответ»

07.11 / Нардеп от “Слуги народа” подал заявление о сложении мандата

08.04 / Путин обратил внимание Меркель на провокации Киева в Донбассе

29.06 / Мишустин сообщил о выделении 3,5 млрд рублей на тест-системы на коронавирус

05.02 / Компания Volkswagen представит в Индии кроссовер Taigun в марте 2021 года

20.05 / Полиция задержала двух самых влиятельных в Украине “воров в законе” – МВД

26.08 / Глава белорусского Генштаба пообещал защитить страну от угроз

18.02 / Захарова заявила о своей вере в завершение строительства «Северного потока – 2»

20.04 / Шойгу объяснил наращивание боевых возможностей войск ЮВО

11.03 / Эксперт: Иностранные соцсети должны платить налоги с доходов популярных блогеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика