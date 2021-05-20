Ученые предупреждают о глобальном катаклизме в 2060 году

Сразу несколько исследовательских групп из разных научно-исследовательских учреждений мира предупреждают, что менее чем за сорок лет может произойти глобальная катастрофа, которая будет сопровождаться значительным повышением уровня Мирового океана.

Проблема в таянии ледников в Антарктиде, уточняют ученые. Катастрофические события, согласно данным нескольких моделирований, могут произойти до 2060 года.

Дело в том, говорят ученые, что на Южном полюсе во льдах сковано очень много воды – намного больше, чем на северной макушке планеты. Однако именно этот регион сейчас начинает страдать от глобального потепления. Разумеется, катастрофы можно избежать, если остановить процесс изменения климата.