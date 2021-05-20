 

“Выглядит напуганной”. Полуобнаженная Джоли 18 минут простояла неподвижно, пока по ее телу ползали пчелы. Видео

20.05.2021, 17:02, Новости дня
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По словам фотографа, для того, чтобы пчелы спокойно ползали по телу актрисы, использовался специальный феромон. Джоли во время фотосессии позировала с оголенными плечами и зоной декольте, а ее тело, включая руки, было защищено объемной накидкой.

“Все на съемочной площадке, кроме Анджелины, должны были быть в защитных костюмах. Чтобы пчелы успокоились, должно было быть тихо и довольно темно. Я нанес феромон на те места, где пчелы должны были собраться вместе. Пчел привлекает феромон, но он также побуждает их не роиться. Анджелина стояла совершенно неподвижно, покрытая пчелами, 18 минут без укусов. Думаю, что эта съемка также произвела впечатление на всех присутствующих, – описал происходящее во время фотосессии Аведон.

“Она выглядит напуганной”, – прокомментировали ролик зрители.

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Публикация от National Geographic (@natgeo)

Контекст:

Всемирный день пчел отмечается 20 мая, в день рождения основоположника пчеловодства Антона Янши. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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