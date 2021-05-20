 

Нардеп Гончаренко: Мы должны сохранить рабочие места и вывести бизнес из “тени”, а не повышать налоги

20.05.2021, 17:02, Новости дня
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“Рабочие места и зарплата для людей – самое главное, без этого ничего не будет. Поэтому так важно, когда вы сейчас будете готовить налоговые изменения, чтобы в этих налоговых изменениях вы не уничтожали белый сектор экономики”, – призвал народный депутат.

Он выразил убеждение, что вместо повышения налогов власти стоит сконцентрироваться на выводе бизнеса из теневого сектора экономики и заставить его платить налоги.

“Нельзя убивать белый сектор. Нельзя жить по принципу – чтобы корова давала больше молока, давайте ее меньше кормить и больше доить. Так у нас работать не будет”, – резюмировал Гончаренко.

https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/videos/4130088683697004/

Контекст:

Кабинет Министров 12 мая одобрил подготовленный Минфином проект изменений в Налоговый кодекс. Предполагается, что изменения дадут возможность собирать в государственный бюджет дополнительно более 60 млрд грн в год.

Законопроект охватывает ряд сфер налогообложения и предполагает в том числе изменение ставок отдельных налогов, а также рентных платежей по добыче полезных ископаемых, вносит изменения в порядок сбора акцизного налога, плату за пользование землей, администрирование налогового долга.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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