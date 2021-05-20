“Нафтогаз” и народные депутаты призвали США сохранить санкции против “Северного потока – 2”

“Северный поток-2″ остается основной геостратегической угрозой для Украины и Европы. Мы призываем стороны в Вашингтоне, Берлине и Брюсселе, наделенные полномочиями и ответственностью, применить все средства, необходимые для остановки этого проекта”, – говорится в письме, его цитирует пресс-служба компании.

В документе высказывается обеспокоенность в связи с предложениями Госдепартамента США, поданными в Конгресс, по отказу от санкций против компании Nord Stream 2 AG, руководства и ее сотрудников.

Так как Европарламент также поддерживает прекращение реализации российского проекта, украинская сторона обратилась с призывом о прекращении строительства газопровода и к Германии.

“Мы поддерживаем призывы США и Европы к Германии о помощи в остановке этого российского геополитического проекта. Обходной трубопровод угрожает европейскому единству, противоречит климатическим целям и подрывает совместную энергетическую политику ЕС”, – отмечается в письме.

Его авторы подчеркнули, что введение в эксплуатацию “Северного потока – 2” развяжет руки России в дальнейшей военной агрессии против Украины.

“Колеблясь в вопросах применения уже принятого законодательства и введения санкций против компаний, участвующих в прокладке трубопровода, США передают России опасное сообщение, которое повлияет на российское поведение далеко за пределами “Северного потока – 2”, – указано в обращении.

Контекст:

О том, что администрация президента США Джо Байдена пока не будет вводить санкции в отношении Nord Stream 2 AG, сообщило 18 мая издание Axios. Министр иностранных дел Германии Хайко Маас 19 мая это подтвердил. Администрация Байдена выступала решительно против строительства “Северного потока – 2”.

“Северный поток – 2” должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря. Протяженность маршрута – более 1200 км. Строительство газопровода началось в 2018 году. С конца 2019 года проект и участвующие в нем компании находятся под американскими санкциями, которые неоднократно расширялись. Строительство заморозили, когда было достроено 93% газопровода, сообщила компания-оператор Nord Stream 2 AG. Спустя год, 11 декабря 2020 года, строительство возобновили. В феврале 2021 года в “Газпроме” заявляли, что намерены ввести “Северный поток – 2” в эксплуатацию в этом году.

Стоимость проекта “Северный поток – 2” – €9,9 млрд, его финансируют российский “Газпром” и пять европейских компаний: англо-нидерландская Shell, немецкие Wintershall и Uniper, французская Engie и австрийская OMV.

Власти США, Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают “Северный поток – 2” угрозой для энергетической безопасности Европы.

В феврале 2021 года стало известно, что 18 европейских компаний покинули проект газопровода “Северный поток – 2” или находятся на стадии выхода. Причиной этого послужили возможные новые санкции по отношению к проекту со стороны США. Германия настаивает на завершении строительства.

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