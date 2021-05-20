 

Второй год президентства Зеленского украинцы оценивают хуже, чем первый – опрос

20.05.2021, 17:02, Новости дня
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Как и год назад, 4% опрошенных заявили, что оценивают работу Зеленского на “отлично”. Однако за это время уменьшилось количество тех, кто считает, что глава государства “хорошо” справляется со своими задачами – 27% в 2020-м против 20% в этом году.

Также стало меньше граждан, которые поставили главе государства оценку “удовлетворительно” – 37% в прошлом году против 34% в текущем.

В то же время увеличилось число украинцев, которые считают президентство Зеленского “неудовлетворительным” (19% в 2020-м против 23% в 2021-м) и “ужасным” (12% и 19% соответственно).

Опрос проводился 16–18 мая среди граждан в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областях и Крыма. Всего опрошено 2500 респондентов методом телефонных интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.

Контекст:

На президентских выборах, которые прошли 31 марта 2019 года, за Зеленского проголосовало 30,24% избирателей, за его оппонента, пятого президента Украины Петра Порошенко – 15,95%. Они вышли во второй тур.

Во втором туре, который состоялся 21 апреля, за Зеленского проголосовало 73,22% украинцев, за Порошенко – 24,45%.

Сегодня, 20 мая, исполнится два года со дня инаугурации Зеленского. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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