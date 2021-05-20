Антикоррупционная прокуратура хочет конфисковать у Кивы деньги за аренду жомовой ямы

“Прокурорами САП при содействии НАПК и НАБУ выявлен факт получения необоснованного актива народным депутатом Украины 9 созыва. Установлено, что нардеп, несмотря на то, что он не является собственником объектов недвижимости (жомовая яма) и, не имея правомочий по владению, пользованию и распоряжению им, передал вышеуказанное имущество в аренду субъекту хозяйствования с признаками фиктивности”, – заявили в прокуратуре.

В сообщении САП не указано имя нардепа, но из обстоятельств дела следует, что речь идет о Киве. Это подтверждает источник агентства “Интерфакс-Украина”.

По данным САП, за аренду недвижимости нардеп противоправно получил 1 млн 242 тыс грн. Еще 10 тыс. грн были зачислены на банковский счет депутата как комиссионные доходы за проведение безналичных банковских операций.

САП 20 мая обратилась в Высший антикоррупционный суд с иском о признании необоснованными активов на сумму более 1,2 млн грн и взыскании их в доход государства. Отмечается, что это первый иск ведомства о гражданской конфискации. Он подан в соответствии с законом № 263-IX, вступившим в силу в ноябре 2019 года.

https://www.facebook.com/sap.gov.ua/posts/3336220816481078

Контекст:

В июле 2020 года расследователи Bihus.info обратили внимание на то, что Кива указал в декларации получение дохода от сдачи имущества в аренду компании “Сиквел”. Как оказалось, он сдавал жомовую яму площадью 400 м² – они используются для отходов при производстве сахара из свеклы. Однако яма Кивы была заброшена и поросла сорняками. Журналисты выяснили, что фирма “Сиквел” фигурирует в одном из уголовных производств как фиктивная.

Осенью 2020 года правоохранители сообщили, что СБУ разоблачила конвертационный центр с оборотом в 15 млрд грн. Во время обысков сотрудники спецслужбы нашли около 600 печатей, которые принадлежали фиктивным предприятиям. Среди них была и печать компании “Сиквел”.

Журналисты Bihus.info обнаружили, что первым владельцем фирмы “Сиквел” был Александр Попивший, который проживает на оккупированной территории Луганской области.

—