 

Путин пообещал “выбить зубы” желающим покуситься на богатства России

20.05.2021, 16:40, Разное
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По словам главы России, некоторые оппоненты осмеливаются публично говорить о том, что богатства Сибири несправедливо принадлежат одной стране. Владимир Путин пообещал жесткий ответ всем, кто попытается покуситься на эту территорию. “Зубы выбьем всем так, чтобы они не могли кусаться”, – заверил он.

Вместе с этим президент отметил, что Россия не взяла курс на милитаризацию экономики. Путин рассказал, что в этом году расходы на оборону составили три триллиона рублей (около 42 миллиардов долларов), в то время как в США власти отдали более 779 миллиардов долларов.

Также российский лидер сообщил об участившихся попытках оболгать историю Великой Отечественной войны, пересмотреть роль Красной армии в разгроме нацистской Германии. Путин призвал не допустить того, чтобы молодым людям “промывали мозги”, передает РИА Новости.

В минувший вторник, 18 мая, президент встретился с иностранными послами. В ходе выступления перед дипломатами Владимир Путин заявил, что мировое сообщество должно беречь дух союзничества и работать над позитивной повесткой дня. Он подчеркнул, что Россия открыта к диалогу.

Ранее “Дни.ру” написали о том, как польские читатели портала Interia отреагировали на слова Владимира Путина об отношениях Москвы и Варшавы. Пользователи считают, что Польше пора начать налаживать связи с Россией и перестать обслуживать интересы Запада.



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