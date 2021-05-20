Контроль и недоверие: 5 женских ошибок, из-за которых мужчины уходят из семьи

Существует бесчисленное множество письменных трактатов о воздействии женщин на мужчин и их роли в построении отношений. Но иногда создание этих трактатов кажется бессмысленным. В конце концов, многие дамы продолжают ошибаться, поэтому мужчины их вскорости покидают. Из-за чего мужчины чаще всего уходят из семьи, расскажем ниже.

Недоверие и контроль

Часто женщины, состоящие в отношениях, не могут расслабиться. Они считают, что как только прекратят следить за каждым шагом своих избранников, ослабят свою стальную хватку, в тот же час откроется бездна, и земля уйдет у них из-под ног. Но мужчины всегда позиционировали себя лидерами, которым не требуются чьи бы то ни было указания. Им совершенно не нравится, когда женщины начинают контролировать их даже в мелочах.

Бесконечные списки дел, частые звонки с неизменным вопросом «Где ты?», постоянные допросы не способствуют укреплению отношений. Мало того, они разрушают эти отношения, так как доверие между мужчиной и женщиной исчезает. А ведь именно доверие является основой успешного союза.

Сарказм и критика

Конечно же, отношения между влюбленными включают открытость. Но иногда женщины, якобы с хорошими намерениями, начинают своих избранников жестко критиковать. Зачем они это делают? Они просто считают, что таким образом им удастся помочь парню исправить все свои недостатки. Частенько такая критика представлена в форме гневного сарказма, который мужчинам совершенно не нравится.

Неприятие слабостей мужчины

О чем мы говорим? Мужчина должен быть твердым как скала и непробиваемым, но он прекрасно может проявить эти качества во внешнем мире. И если у него не выходит расслабиться с любимой женой и быть самим собой, то зачем ему быть с ней?

Кстати, принято считать, что мужчинам не следует проявлять слабость. Неслучайно их называют представителями сильного пола. И это правда, но в физическом смысле – в силу биологических и анатомических факторов. А на эмоциональном уровне это совсем не так. Социальные стереотипы заставляют мужчин подавлять свои чувства и показывать, что все хорошо, даже если все плохо. И это может нанести большой вред их психическому здоровью.

Вовлечение третьих лиц в отношения

И эту ошибку совершают многие пары. Женщины часто рассказывают родителям и друзьям о возникших проблемах с любимым человеком, вовлекая таким образом их в свою жизнь. Конечно же, очень сложно нести в себе горечь, поэтому понятно, что вы хотите поговорить с кем-то. Но определенные вещи должны оставаться только между влюбленными. Вам следует научиться вести полновесный диалог, чтобы разрешать конфликты по мере их появления.

Отказ от интересов и увлечений

Часто женшины выдвигают своим парням множество ультиматумов и требований: не заниматься в гараже своим байком, отказаться от рыбалки и частых встреч с приятелями и так далее. Конечно, отношения требуют много времени и внимания. Но кто сказал, что для их поддержания следует идти на бессмысленные жертвы? Ведь всегда можно договориться со своей второй половинкой и попросить ее уделять совместным делам больше времени.

Изучите все вышеуказанные ошибки и постарайтесь их не совершать. Если у вас были проблемы в семье, вы увидите, как они начнут исчезать, а ваш партнер станет говорить вам комплименты все чаще и чаще.