 

Мнение: Когда и зачем состоится встреча Путина и Зеленского?

20.05.2021, 16:26, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Оказывается, продолжается работа по организации встречи президентов России и Украины.

«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны – мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.

Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил Песков.

Думаю, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится раньше сентября, когда пройдут выборы депутатов Госдумы, и обнародованы протоколы голосования. А после выборов уже может и вовсе не стоятся из-за участия в голосовании сотен тысяч жителей Донбасса, которым скоропостижно выдали паспорта граждан России.

Путин не хочет говорить про Донбасс, это очевидно. А Зеленский хочет говорить именно про Донбасс. А если желания глав государств-соседей не совпадают, какой смысл встречаться?

На снимках: первая и пока последняя встреча Путина и Зеленского в декабре 2019 года после четырехстороннего саммита в «нормандском формате» в Елисейском дворце, фотографии отсюда

Источник: Ирек Муртазин



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

01.10 / Мнение: Социализм готовится уничтожить США

19.05 / Скандалы: Риски для страны

06.11 / Deus ex вакцина

28.07 / Ставка на Хабаровск

26.12 / Сосо Павлиашвили прокомментировал слухи об обвинениях в изменах первой жене

12.11 / Мнение: Кто из турецких генералов руководил атакой на Карабах

20.08 / Археологи обнаружили на Британских островах древнейшие наскальные изображения

24.03 / Мнение: Маньякофилия

12.01 / “Благодаря дополнительной мотивации”: Ученые рассказали о влиянии настроения на результаты в компьютерных играх

11.12 / Академик РАН Караулов подсказал, как перенести COVID-19 в лёгкой форме

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика