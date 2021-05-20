Мнение: Когда и зачем состоится встреча Путина и Зеленского?

Оказывается, продолжается работа по организации встречи президентов России и Украины.

«Действительно, контакты ведутся, с нашей стороны – мой коллега Козак (Дмитрий, замглавы администрации президента РФ) принимает в них участие. Действительно есть определенные наброски возможных тем к обсуждению, процесс идет непросто, пока наброски такими широкими мазками, скорее концептуальные, не предметные», – сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам, отвечая на просьбу подтвердить слова Зеленского о начале разговора между офисами президентов Украины и РФ по организации будущей встречи.

Никаких сроков возможных переговоров президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского нет: это гипотетическая встреча в гипотетической повестке, заявил Песков.

Думаю, что встреча Путина и Зеленского вряд ли состоится раньше сентября, когда пройдут выборы депутатов Госдумы, и обнародованы протоколы голосования. А после выборов уже может и вовсе не стоятся из-за участия в голосовании сотен тысяч жителей Донбасса, которым скоропостижно выдали паспорта граждан России.

Путин не хочет говорить про Донбасс, это очевидно. А Зеленский хочет говорить именно про Донбасс. А если желания глав государств-соседей не совпадают, какой смысл встречаться?

На снимках: первая и пока последняя встреча Путина и Зеленского в декабре 2019 года после четырехстороннего саммита в «нормандском формате» в Елисейском дворце, фотографии отсюда

—