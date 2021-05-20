Анастасия Стоцкая перестала скрывать нового возлюбленного

Анастасия Стоцкая в марте этого года сделала публичное заявление о значительных изменениях в личной жизни. В радиоинтервью 38-летняя звезда рассказала, что вот уже больше двух лет как свободна. Как оказалось, она развелась со своим мужем Cергеем Абгаряном еще в 2019 году после восьми лет брака.

Дело в том, что уже два с лишним года мы с моим мужем не живем, так случилось. Так бывает, что люди расходятся, и я очень рада, что мы разошлись в хороших отношениях. Папа в жизни детей присутствует ежедневно. Он проводит с ними все каникулы, все выходные. Возит старшего ребенка на футбол, на шахматы. У меня остались только хорошие воспоминания об этом человеке, и это плод большой любви, безусловно, — поделилась Анастасия. Вслед за этим появились слухи о том, что у Анастасии новый возлюбленный – коллега, с которым она играет в мюзикле “Шахматы” – 32-летний актер Александр Казьмин.

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин

Сегодня актриса негласно подтвердила домыслы, опубликовав первое фото с возлюбленным на своей странице в Instagram. Пара запечетлена на фоне природы и яркого неба, а в сторис актрисы указано место любительской съемки – Самарская область, откуда родом Александр. Поклонники артистки предположили, что молодой человек повез свою новую девушку знакомиться с друзьями и родственниками.

Напомним, что Анастасия Стоцкая дважды была замужем. Ее первым мужем стал актер Алексей Секирин, а вторым – бизнесмен Сергей Абгарян, в браке с которым Стоцкая родила двоих детей – в 2011 году сына Александра и дочку Веру в 2017-ом.

Анастасия Стоцкая и Александр Казьмин в фотосессии к выходу мюзикла “Шахматы”

Анастасия Стоцкая с детьми, 2019 год