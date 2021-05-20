 

Бывший муж Натальи Водяновой Джастин Портман станет отцом в пятый раз

20.05.2021, 16:22, Разное
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2021 год продолжает радовать новостями о пополнениях в звездных семействах: несколько минут назад о второй беременности своей супруги сообщил бывший муж Натальи Водяновой, британский аристократ Джастин Портман. Он опубликовал коллаж из фото Морган в профиль, благодаря чему видны изменения в фигуре девушки, по центру, а вокруг расположил снимки с узи в 3D. Миллионер даже сообщил пол будущего ребенка – пара ждет девочку.

Новый животик, и это девочка! – написал Джастин под снимком.

Морган Снайдер

Напомним, в конце июня 2019 года британский аристократ Джастин Портман, брат миллиардера Кристофера Портмана, женился на актрисе Морган Снайдер, а почти через месяц вновь стал отцом. В июле Морган родила Джастину сына, Лео Джеймса Беркели Портмана. Также у Джастина есть трое детей от Натальи Водяновой – сыновья Лукас и Виктор и дочь Нева. Наталья и Джастин расстались в 2011 году, однако российская супермодель не препятствует общению детей с их отцом – они часто приезжают к нему в гости полным составом.

По словам Натальи, одной из причин их расставания 10 лет назад стало прохладное отношение Джастина к родительским обязанностям.

Я была матерью, которая полностью погружена в жизнь детей, а он мало интересовался этим вопросом. Джастин обожает детей, но он не из тех отцов, которые искупают ребенка или проследят за ними на прогулке. В конце концов он перевесил все обязанности на меня, и это изолировало нас друг от друга. В семье нужно переживать все эти прекрасные моменты вместе,

– рассказывала Наталья Водянова в интервью журналу Porter.

Джастин Портман с сыномДжастин Портман, женоый и сыном, а также детьми от Натальи Водяновой



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