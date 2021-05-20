Обзор первой поездки Maserati MC20 2021 года: проект Passion

«Гордость» — это раздражающее модное слово в автомобильной промышленности. Автопроизводители постоянно говорят о том, как они гордятся X или насколько хорош Y, потому что их сотрудники гордятся продуктом. Можете назвать меня циником, но в 99% случаев это ерунда, которую маркетолог придумывает, чтобы привязать человеческие чувства к несентиментальному продукту. Однако с появлением Maserati MC20 2021 года гордость компании ощутима и вполне оправдана.

Во время экскурсии по четырем производственным зданиям Maserati на Виале Чиро Менотти в Модене я видел людей в четкой бело-синей униформе, трудящихся над воплощением MC20 в жизнь на современной сборочной линии, которая производит всего шесть автомобилей в день. Первая покрасочная мастерская Maserati окрашивает автомобили в ослепительную палитру цветов, в то время как всего 12 человек производят первые двигатели, построенные собственными силами за десятилетия. Что касается деталей, которыми оснащается этот автомобиль, Maserati полагалась на итальянских поставщиков везде, где это было возможно. Dallara поставляет монокок из углеродного волокна, сиденья Sabelt, карбоново-керамические тормоза Brembo и аудиосистему объемного звучания Sonus Faber.

Результат? Maserati MC20 2021 года выглядит, ощущается и, что самое главное, ездит как средний двигатель, итальянский суперкар за 210 000 долларов должен.





Forza Italia

Нигде гордость Maserati не проявляется так ярко, как двигатель Nettuno MC20, который впервые за почти 20 лет заменил мощность Ferrari. В новом, ультрасовременном моторном цехе на Виале Чиро Менотти Maserati создает не просто мощный двигатель, а инновационный. 621 л.с. 3,0-литрового V6 с двойным турбонаддувом и сухим картером соответствует мощности 621 л.с. без наддува 6,0-литрового V12 от Ferrari Enzo MC12, но крутящий момент в 538 фунт-фут превышает 481 фунт-фут этого духовного предшественника. . Но цифры говорят только об этом.

В Nettuno используется запатентованная Maserati система Twin Combustion, которая сочетает в себе форкамеру, полученную из Формулы 1, с двумя свечами зажигания и двумя топливными форсунками на цилиндр (один в порту, а другой — с прямым впрыском).

Нигде гордость Maserati не проявляется так ярко, как двигатель Nettuno MC20, который впервые за почти 20 лет заменил мощность Ferrari.

Форсунка высокого давления впрыскивает небольшое количество топлива в основную камеру, часть которого поршень нагнетает в предкамеру при завершении своего такта сжатия, где его зажигает свеча зажигания предкамеры. Затем эта топливно-воздушная смесь возвращается в основную камеру сгорания и воспламеняет основной топливный заряд. Вторичный инжектор и свеча зажигания, тем временем, существуют для более спокойного вождения, когда двойное сгорание на самом деле было бы вредным.

Если вы хотите узнать больше, я рекомендую вам проверить это Объяснение инженерной мысли видео от Джейсона Фенске — это то место, куда я пошел, чтобы понять большую часть этого материала. Но главный вывод заключается в том, что технология Twin Combustion позволяет Maserati снизить вероятность детонации в двигателе при работе с более высокой степенью сжатия, обеспечивая либо более мощный двигатель, либо лучшую экономию топлива. Maserati выбрала первое, в результате чего появился 3,0-литровый двигатель мощностью 210 л.с. на литр.

Maserati утверждает, что MC20 может разогнаться до 60 миль в час всего за 2,9 секунды, и у меня нет причин в этом сомневаться. Как на дороге, так и на автодроме Модены, аккуратной и увлекательной 1,3-мильной трассе в 20 минутах от завода, где построен суперкар, MC20 поражал огромным крутящим моментом на поворотах и ​​такими ногами, которые вам нужны для разгона на 200 миль в час. (MC20 достигнет 202). V6 обладает драматическим певческим голосом с культовой трелью 90-градусного двигателя, напоминающей мне другой удивительный итальянский двигатель V6, который можно найти в линейке Alfa Romeo под маркой Quadrifoglio. Однако здесь больше объема, и яростное шипение турбокомпрессоров также более очевидно.

В то время как Maserati пыталась по возможности использовать итальянских поставщиков, она обратилась к Tremec для производства восьмиступенчатой ​​коробки передач с двойным сцеплением для MC20. На самом деле это та же базовая коробка передач, что и в Chevrolet Corvette Stingray, хотя Maserati использует собственное программное обеспечение и настройку. Тем не менее, эта трансмиссия в MC20 так же впечатляет, как и в ‘Vette, демонстрируя отличные характеристики в более расслабленных режимах вождения.

В целом MC20 может иметь одну из самых привлекательных новых газовых трансмиссий года.

Поверните ручку Manettino, установленную на карбоновой центральной консоли вместо рулевого колеса, из GT в Sport или Corsa, а затем нажмите кнопку D / M, чтобы выбрать ручной режим, и трансмиссия оживает.

Великолепная пара подрулевых переключателей из углеродного волокна, прикрепленных к рулевой колонке, как и задумал Бог, идеально работают и побуждают водителя взять дело в свои руки. Переключение на повышенную передачу происходит быстро, с небольшими задержками, когда DCT включает следующую передачу. Попросите переключить передачу на более низкую передачу, и трансмиссия сразу же сбросит несколько шестеренок. В целом MC20 может иметь одну из самых привлекательных новых газовых трансмиссий года.









Функциональная мода

В то время как Maserati занималась разработкой и производством двигателей собственными силами, компания передала на аутсорсинг некоторые детали, такие как монокок из углеродного волокна и композитного материала. На своей базе в 60 милях к западу от Модены, в Варана-де-Мелегари, Dallara будет производить легкие ванны для жесткой крыши MC20, а также будущие кабриолет и электрические варианты. Этот жесткий и легкий каркас мало чем отличается от шасси, которое Dallara производит для гоночных автомобилей, хотя MC20 явно делает больший упор на удобство для жизни.

Кабина для суперкара со средним расположением двигателя просторна и просторна. При росте 6 футов и с сиденьем, установленным в моем положении водителя, у меня все еще было достаточно места для головы, чтобы надеть шлем. Я никогда не сталкивался с автомобилем этого класса, который не требовал бы от меня компромисса в сидячем положении, чтобы приспособиться к мозговому ведру. Садиться и выходить тоже очень легко, благодаря дверям типа «бабочка» — в первую очередь Maserati — и широкому подоконнику. Просто сядьте, втяните ноги и скользите.

Кабина для суперкара со средним расположением двигателя просторна и просторна.

Устроившись в просторном салоне, пассажиры будут наслаждаться удобными сиденьями Sabelt. Обтянутые кожей и итальянской алькантарой, они легко регулируются — доступные 18-позиционные кресла Porsche — лучший вариант для привередливых — но место для сидения здесь отличное. Точка H низкая, и стулья удерживают нижние ноги и легко удерживают туловище на месте даже во время маневров с высокой перегрузкой.

Руль — это произведение искусства. Разработан при участии Андреа Бертолини — заводского тест-пилота Maserati, победителя в классе 24 часов Ле-Мана и профессионального водителя команды AF Corse Ferrari — обод толстый, а на мягких сторонах опциональная обивка из алькантары и углеродного волокна. отделка доступна на верхней и нижней части.

Руль — это произведение искусства.

Дизайн с четырьмя спицами едва ли такой, с небольшой парой сдвоенных спиц у отметки «шесть часов». Количество кнопок минимально (и довольно беззастенчиво вытягивается из Alfa Romeo), внимания заслуживают только регулятор громкости, подъемник передней оси и переключатели круиз-контроля. Кнопка запуска / остановки находится в положении «восемь часов» от крышки подушки безопасности, а кнопка управления запуском находится в положении «четыре часа».











Вождение добро

MC20 использует подвеску на двойных поперечных рычагах с адаптивными амортизаторами на обоих концах, но что делает эту особенность особенной, так это полу-виртуальная установка. Теперь Alfa Romeo уже использует полувиртуальную ось рулевого управления, которая размещает две развязанные нижние тяги, которые перемещаются, как лезвия ножниц, и одну верхнюю тягу, которая обеспечивает управление рулевым управлением. Это серьезная причина, по которой Giulia и Stelvio являются наиболее привлекательными автомобилями в своих сегментах для поворота.

И, честно говоря, если вы знаете главного инженера автомобиля, легко понять, почему MC20 использует эту настройку. Федерико Ландини — жилистый, энергичный итальянец, последняя роль которого в Stellantis заключалась в контроле за ходовой частью и динамикой всех автомобилей Maserati и Alfa Romeo. Этот парень знает, что делает хорошее рулевое управление, и применил эти знания к MC20.

Откровенно говоря, рулевое управление на этом автомобиле превосходное — это лучшая версия того, что вы найдете на Giulia или Stelvio. Но MC20 чувствует себя более устойчивым на высокой скорости и по пересеченной местности, чем Alfas, при этом сохраняя мгновенный поворот и крохотную мертвую зону, что делает эти автомобили такими приятными и отзывчивыми на поворотах. Работа с румпелем на холмах за пределами Модены была абсолютной радостью, со спортивным рулем, обеспечивающим телепатическую обратную связь и, казалось бы, я точно знаю, что я хочу от машины и как.

MC20, однако, использует ту же полу-виртуальную подвеску сзади. На мокрых и усыпанных гравием проселочных дорогах сцепление задней части и толстые 305-миллиметровые шины Bridgestone было огромным. А на трассе, которая была чистой и сухой, плотные движения корпуса MC20 и стремление выходить из поворотов при сохранении некоторого рулевого управления вселяли в меня абсолютную уверенность.

Откровенно говоря, рулевое управление на этом автомобиле безупречное.

Учитывая упор Maserati на итальянских поставщиков, неудивительно, что Brembo применила тормозную систему MC20. MC20 доступен со стальными тормозами, хотя мой тестер использовал более крупную и более прочную карбоново-керамическую установку. Спереди шестипоршневые суппорты зажимают 15,4-дюймовые диски, а задние — четырехпоршневые на 14,2-дюймовых роторах. Предлагаемое тормозное усилие огромно, но абсолютным преимуществом было ощущение педали тормоза.

MC20 оснащен тормозами с усилителем. Но независимо от того, к чему вы привыкли, только отключенный тормоз может подготовить вас к тому, насколько хороша педаль MC20. Он прочный, требует гораздо большего давления, чем любой из конкурентов, но всегда предсказуем, с невероятно линейной мощностью на протяжении всего хода педали.

Но более того, педаль приятна, потому что она способствует плавному вождению. Здесь вы можете нажать на тормоза, но, поскольку это требует таких больших усилий, выжимать педаль тормоза, модулировать приближение к повороту и даже немного тормозить по бездорожью — это проще и намного приятнее. Если бы у нас была одна жалоба, так это то, что углеродная керамика визжит, как застрявшая свинья, при температуре ниже рабочей.

Наконечник трезубца

Возможно, самое маленькое изменение, внесенное в MC20, — это новый значок Maserati. Логотип Trident остался, но дизайнеры модернизировали его, округлив боковые стрелки и увеличив контраст между самим оружием и традиционным синим фоном. Это только то, что заметил бы явный поклонник Maserati, но наличие нового значка на MC20 говорит о важности автомобиля.

Предполагается, что этот автомобиль откроет новую эру процветания для бренда, который последние два десятилетия существовал в каком-то неопределенном состоянии. MC20 опирается на итальянский дизайн и инженерные решения, в то время как бренд Maserati будет опираться на общее совершенство этого автомобиля, чтобы привлечь потребителей в выставочные залы. MC20 в одиночку не спасет бренд Maserati, особенно с нетерпеливым руководством Stellantis, стремящимся к результатам, но это обнадеживающий знак того, что в Модене дела идут хорошо.

Исправление: Maserati будет строить шесть MC20 в день, а не пять. Также мы указали метрическую мощность в лошадиных силах. В США MC20 имеет мощность 621 л.с. и 207 л.с. на литр рабочего объема. Мы отредактировали статью соответствующим образом и сожалеем об ошибках.