 

Операционную систему HarmonyOS примут, как минимум, три крупные компании

20.05.2021, 16:12, Новости дня
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По прогнозам экспертов, до конца текущего года новая операционная система HarmonyOS будет устанавливаться на 16% мобильных гаджетов, которые будут выпущены во всем мире.

На сегодня данная операционка становится все более серьезным конкурентом для вездесущего Android. Именно у него она и отбирает рынок, говорят специалисты.

А виновны во всем санкции, который были в свое время наложены на китайского гиганта индустрии «Хуавей». Если бы не случилось данного события, скорее всего, никакая HarmonyOS, вероятнее всего, и не разрабатывалась бы. Но сейчас новая операционная система уже вышла за пределы Huawei. Как минимум, три крупные компании будут устанавливать HarmonyOS на свои новые устройства.



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