 

В Китае созданы батареи, активируемые морской водой

20.05.2021, 16:12, Новости дня
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Свою новую разработку представили ученые из Тяньцзиньского университета (Китай). Они предлагают создавать аккумуляторы, которые активируются при помощи самой обыкновенной морской воды.

Как сообщают разработчики, такие аккумуляторы могут использоваться в дальнейшем на глубоководных аккумуляторах. Батареи подойдут как источники энергии в условиях, где очень ограничен доступ к кислороду.

Вообще-то морская вода – это, на самом деле, соляной раствор, то есть электролит, говорят ученые. Не использовать этот факт для производства или ранения электроэнергии глупо, особенно если учесть тот факт, что запасы морской воды на Земле огромны. Однако до сих пор мировая наука не представляла реальных разработок в данном сегменте.



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