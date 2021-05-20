Крымский политик Андрей Козенко рассказал о жизни беженцев с Донбасса на полуострове

Вследствие конфликта на Украине многие жители Донбасса были вынуждены выехать из региона, в том числе, в Крым. Политик Андрей Козенко пояснил о жизни беженцев на полуострове и их вкладе в развитие региона.

Вооруженный конфликт на Украине продолжается уже восьмой год, из-за этого многие жители Донецкой и Луганской области были вынуждены выехать из региона. Многие из них выбрали для нового места жительства Крым. Местный политик Андрей Козенко рассказал, как им удалось устроиться на полуострове.

Как оказалось, у перебравшихся из Донбасса беженцев отмечается богатый опыт в разного рода работ, который пользуется спросом на полуострове. Переселенцы, кроме того, очень трудолюбивы, поэтому никаких проблем с интеграцией в обществе у них нет.

Депутат Государственной Думы отмечает, что не все беженцы пока получили документы о гражданстве или разрешение для временного проживания. Однако это не мешает им работать и приносить пользу Крыму. Есть все же и те, кто решил вернуться на территорию непризнанных республик ДНР и ЛНР. Но и сейчас они продолжают приезжать на полуостров отдыхать, заверяет парламентарий.

Козенко отмечает, что вклад прибывающих в развитие экономики очень существенный. В Крыму же для них стараются создать максимально комфортные условия для работы и жизни. В этом помогает также созданное на основе симферопольского офиса русской общины постоянное представительство ДНР И ЛНР.

Источник: ukraina.ru